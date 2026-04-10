NASA weckt Artemis-Astronauten mit Rock-Klassikern

Mit Queen und David Bowie zum Mond: Die NASA-Crew von Artemis II wird jeden Morgen mit einem Überraschungs-Song geweckt. Nun gibt es die offizielle Playlist für alle Fans zum Reinhören.

Am Freitag gibt es für die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen zum letzten Mal einen musikalischen Weckruf im All. Die Tradition, die Crew der Artemis II-Mission täglich mit einem anderen Song in den Arbeitstag zu schicken, endet heute. Die Mond-Mission steht vor ihrem Abschluss und die Vorbereitungen auf den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre laufen. Die Wasserung der Orion-Kapsel ist für den 10. April gegen 17.20 Uhr Pacific Standard Time (11. April, 2:20 Uhr MESZ/CEST) geplant.

Kommandant Reid Wiseman gab einen persönlichen Einblick in die Wirkung der morgendlichen Beschallung. Nach dem Weckruf mit dem Song "In a Daydream" von der Freddy Jones Band zeigte er sich begeistert: "Heute Morgen sind wir alle jubelnd und rockend aufgestanden, das war der perfekte Start in den Tag." Weniger Glück hatte die Crew bei dem modernen Hit "Pink Pony Club" von Chappell Roan. Laut Wiseman hätten alle gespannt auf den Refrain gewartet, doch das Lied wurde bereits nach rund einer Minute wieder beendet.

Hits auf der Mond-Mission

Die NASA hat die gesamte Auswahl mittlerweile als offizielle Spotify-Playlist für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darin findet sich unter anderem der Klassiker "Under Pressure" von Queen und David Bowie, mit dem die Mannschaft am Mittwoch, dem achten Flugtag, geweckt wurde. Auch John Legend und André 3000 sind mit "Green Light" vertreten – dieser Song ertönte am zweiten Morgen der Mission, wie "Bild" berichtet.

Eine legendäre NASA Tradition

Das morgendliche Wecken mit Musik gibt es bei NASA-Missionen schon länger. Bereits im Juli 2011, während der letzten Mission des Space Shuttles, kamen die Astronauten in den Genuss prominenter Klänge. Damals standen unter anderem "Viva La Vida" von Coldplay, "Rocketman" von Elton John und "Man on the Moon" von R.E.M. auf dem Programm.