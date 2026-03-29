RADpaRADe legt Wiener Öffis lahm

Tausende Radfahrer ziehen am heutigen Sonntag über den Ring und sorgen dabei für massive Einschränkungen im Wiener Öffi-Verkehr.

Die RADpaRADe startete am heutigen Sonntag um 11.30 Uhr beim Burgtheater und führt einmal rund um die Ringstraße - mit Abzweigung zum Praterstern. Schon ab 11 Uhr errichteten die Wiener Linien Sperren auf mehreren Streckenabschnitten, die bis 14:30 Uhr andauern sollen.

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Hinter der Aktion steht die Radlobby rund um das Bike Festival am Rathausplatz. Ihre Botschaft: Mehr Platz fürs Fahrrad und bessere Bedingungen im Stadtverkehr. Der Ring verwandelt sich deshalb in eine Bühne für den Radverkehr - mit entsprechenden Einschränkungen für den restlichen Verkehr.

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So wird etwa die Linie 1 zwischen Kliebergasse und Hinterer Zollamtsstraße umgeleitet. Die Linie D fährt gar nicht zwischen Börse und Schwarzenbergplatz, während die Linie 71 nur eingeschränkt zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz unterwegs ist. Die Fahrgäste sind angehalten, auf U-Bahnen auszuweichen.