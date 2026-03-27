Bike-Festival am Rathausplatz: Wien ist wieder Rad-Hochburg

Wien rollt wieder los: Am Wochenende verwandelt sich der Rathausplatz in ein Paradies für Fahrrad-Fans mit jeder Menge Action. Auch heuer werden wieder Tausende Besucher erwartet.

Am 28. und 29. März steht der Wiener Rathausplatz ganz im Zeichen des Fahrrads. Beim größten Bike-Event Österreichs - und sogar Europas! - dreht sich alles um neue Modelle, Innovationen und Mitmach-Erlebnisse. Besucher können aktuelle Bike-Trends hautnah erleben und selbst testen, vom Citybike bis zum sportlichen E-Mountainbike. Der E-MTB-Parcours, wo Probefahrten, Rennen und spektakuläre Shows für Tempo sorgen, steht dabei besonders im Fokus.

© Bike Festival

Auch abseits der Strecke wird einiges geboten. Direkt neben dem Burgtheater gibt es eine große Kinderwelt, in der sich junge Radfans austoben können. Höhepunkt des Wochenendes ist die RADpaRADe am Sonntag: Tausende Radler - darunter viele Familien und Kinder - fahren gemeinsam über den Ring bis zum Praterstern und setzen dabei ein Zeichen für nachhaltige Mobilität.

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Seit 1999 lockt das Festival mit seiner einzigartigen Kulisse vor dem Wiener Rathaus und einem vielfältigen Programm. Und auch heuer dürfte das Event trotz Schlechtwetter wieder zum Publikumsmagneten werden.