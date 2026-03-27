Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Bike Festival Wien Rathausplatz
© Bike Festival

Am 28. und 29. März

Bike-Festival am Rathausplatz: Wien ist wieder Rad-Hochburg

27.03.26, 15:58
Teilen

Wien rollt wieder los: Am Wochenende verwandelt sich der Rathausplatz in ein Paradies für Fahrrad-Fans mit jeder Menge Action. Auch heuer werden wieder Tausende Besucher erwartet. 

Am 28. und 29. März steht der Wiener Rathausplatz ganz im Zeichen des Fahrrads. Beim größten Bike-Event Österreichs - und sogar Europas! - dreht sich alles um neue Modelle, Innovationen und Mitmach-Erlebnisse. Besucher können aktuelle Bike-Trends hautnah erleben und selbst testen, vom Citybike bis zum sportlichen E-Mountainbike. Der E-MTB-Parcours, wo Probefahrten, Rennen und spektakuläre Shows für Tempo sorgen, steht dabei besonders im Fokus.

Bike Festival
© Bike Festival

Auch abseits der Strecke wird einiges geboten. Direkt neben dem Burgtheater gibt es eine große Kinderwelt, in der sich junge Radfans austoben können. Höhepunkt des Wochenendes ist die RADpaRADe am Sonntag: Tausende Radler - darunter viele Familien und Kinder - fahren gemeinsam über den Ring bis zum Praterstern und setzen dabei ein Zeichen für nachhaltige Mobilität.

Bike Festival Wien Rathausplatz
© Bike Festival

Seit 1999 lockt das Festival mit seiner einzigartigen Kulisse vor dem Wiener Rathaus und einem vielfältigen Programm. Und auch heuer dürfte das Event trotz Schlechtwetter wieder zum Publikumsmagneten werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen