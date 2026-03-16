Startup-Hilfe: Wirtschaftsagentur stellt neues Programm vor

Mit dem "Growth Navigator" will Wien seine Startup-Szene unterstützen, indem es Unternehmen nach der Gründung unterstützt.

Wien bleibt Österreichs Gründungshauptstadt und will nun auch beim Wachstum junger Unternehmen nachlegen. Mit einem neuen Programm soll der Schritt von der Idee zum erfolgreichen Unternehmen leichter gelingen.

2025 wurden in Wien 10.995 Firmen gegründet. Damit diese jungen Betriebe nach dem Start nicht ins Straucheln geraten, startet die Wirtschaftsagentur Wien den "Growth Navigator". Das Programm richtet sich an Startups, die ihre ersten Markt-Erfolge bereits geschafft haben und nun den nächsten Wachstumsschritt planen.

"Mit dem Coaching-Programm schaffen wir ein Angebot, das die hohe Gründungsdynamik in Wien in kontinuierliches Unternehmenswachstum weiterentwickelt. Für den Standort ist es entscheidend, Startups nicht nur punktuell zu fördern, sondern sie strategisch und langfristig auf ihrem Wachstumspfad zu begleiten – und Wien als starken Standort für skalierende Unternehmen sichtbar zu machen", führt Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien aus.

Unterstützung in der kritischen Wachstumsphase

Gerade in den ersten Jahren scheitern viele Startups. Internationale Analysen zeigen: Bis zu 90 Prozent der jungen Firmen geben zwischen dem zweiten und fünften Jahr auf. Häufige Gründe sind fehlende Nachfrage, schwaches Marketing, Finanzierungslücken oder organisatorische Probleme.

Der Growth Navigator soll genau hier ansetzen. Teilnehmer erhalten intensive Unterstützung bei Strategie, Finanzierung, Vertrieb und der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells. Ziel ist es, junge Unternehmen stabil auf Wachstumskurs zu bringen.

Bis zu 250 Stunden Coaching und Workshops

Das Programm kombiniert rund 150 Stunden Beratung, etwa 50 Stunden Workshops mit externen Expertinnen und Experten sowie rund 50 Stunden individuelles Coaching durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ergänzt wird das Angebot durch Austauschformate und Follow-up-Betreuung.

Startups aus Wien können sich ab sofort bewerben. Pro Quartal stehen zehn Plätze zur Verfügung. Ein Info-Webinar zum neuen Programm findet am 18. März statt.