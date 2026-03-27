NÖ Landesausstellung widmet sich der Psyche

Aufsehenerregendes Ausstellungsprojekt in NÖ: Im Landesklinikum Mauer öffnet die NÖ Landesausstellung 2026 "Wenn die Welt Kopf steht - Mensch.Psyche.Gesundheit" ihre Pforten - und rückt psychische Gesundheit erstmals groß in den Fokus.

Bis 8. November warten 640 historische Objekte, Kunstwerke und Mitmachstationen auf die Besucher. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Die Landesausstellung soll die Wichtigkeit psychischer Gesundheit betonen, die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen vorantreiben - und somit weit über 2026 hinauswirken!"

© NLK

Ein eigener Lernort thematisiert die NS-Medizinverbrechen - 2.848 Patienten wurden damals in Mauer ermordet. Diese Sonderausstellung ist kostenlos zugänglich und bleibt dauerhaft.Auf nach Mauer also! Die Ausstellung ist bis 8. November im Landesklinikum Mauer zu sehen - für Familien gibt es eine eigene Kinderspur mit Mitmachstationen!