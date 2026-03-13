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© Getty Images

2:0 gegen St. Pauli

ÖFB-Star leitet mit Traumtor Gladbach-Sieg ein

13.03.26, 23:30
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Ein Traumtor von Kevin Stöger hat Borussia Mönchengladbach im Abstiegsduell gegen den direkten Konkurrenten FC St. Pauli einen Heimsieg beschert. 

Nach dem sehenswerten Freistoßtor von Stöger (37.) traf Franck Honorat (62.) am Freitagabend fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:0-Endstand. Für Stöger war es in seinem 200. Einsatz in der deutschen Fußball-Bundesliga sein erster Treffer in dieser Saison.

Der 32-Jährige zirkelte den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar für St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj ins Kreuzeck. Zum ersten Mal seit fünf Jahren gelang den "Fohlen" damit wieder ein direktes Freistoßtor. Durch den Erfolg vergrößerten die Gladbacher den Abstand auf St. Pauli auf dem Relegationsrang 16 wieder auf vier Zähler. Bei den Gästen aus Hamburg saß David Nemeth auf der Bank.

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