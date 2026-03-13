Bayern-Express will gegen Leverkusen nachlegen

Kaum ist die Champions-League-Gala verdaut, wartet schon der nächste Kracher. Bayern München reist am Samstag (15.30 Uhr/live Sky) zum Topduell nach Leverkusen – und hat in der BayArena noch eine Rechnung offen.

In der Champions League erlebten die beiden deutschen Topklubs unter der Woche völlig unterschiedliche Abende. Während Bayer Leverkusen beim 1:1 gegen Premier-League-Spitzenreiter Arsenal lange auf einen Sieg hoffen durfte und erst spät per Elfmeter den Ausgleich hinnehmen musste, feierte Bayern München eine echte Machtdemonstration. Die Münchner fegten Atalanta Bergamo mit 6:1 vom Platz und setzten damit ein deutliches Ausrufezeichen.

Am Samstag kommt es (ab 15.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) zum direkten Duell in der Bundesliga. In der BayArena will die Kompany-Elf gleich nachlegen. Zwar haben die Münchner mit elf Punkten Vorsprung auf Rang zwei komfortable Luft im Titelrennen, doch die Partie gegen Leverkusen ist für den Rekordmeister alles andere als ein Pflichttermin ohne Bedeutung.

Kompany: »Wir müssen giftig sein«

Zum einen wartet in genau einem Monat an gleicher Stelle das richtungsweisende Halbfinale im DFB-Pokal – ein Wettbewerb, den die Bayern nach mehreren enttäuschenden Jahren endlich wieder gewinnen wollen. Zum anderen gab es für die Münchner bei den letzten drei Liga-Auftritten in Leverkusen keinen Sieg mehr.

Trainer Vincent Kompany weiß daher genau, was sein Team erwartet. „Wir müssen giftig sein, wenn wir dort etwas holen wollen“, betonte der Belgier. „Leverkusen hat viel Talent. Vielleicht etwas weniger Erfahrung als in den Jahren davor, aber es wird ein tolles Spiel für die Fans – und hoffentlich auch für Bayern.“

Mit Kane aber ohne Neuer & Urbig

Personell gibt es für die Münchner sowohl positive als auch heikle Nachrichten. Torjäger Harry Kane könnte nach überstandenen Problemen und einer kompletten Trainingswoche wieder in die Startelf zurückkehren und für Torgefahr sorgen. Im Tor hingegen herrscht Improvisation. Stammkeeper Manuel Neuer fällt weiterhin aus, und auch Jonas Urbig steht nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Atalanta-Spiel nicht zur Verfügung. Damit rückt Sven Ulreich zwischen die Pfosten.

Für Sportvorstand Max Eberl kein Grund zur Sorge: „Wir haben nicht einmal gezuckt, keine Sekunde. Wir wissen, dass Sven es genauso gut macht wie die anderen beiden.“ Klar ist: Trotz komfortabler Tabellenführung wollen die Bayern in Leverkusen ein Statement setzen – und gleichzeitig eine kleine Negativserie in der BayArena beenden