S50 fällt aus - wegen Unfall bei Verschubarbeiten

Ein Arbeitsunfall am Westbahnhof legt die S50 wohl bis heute Nachmittag lahm. Passagiere müssen bis auf Weiteres auf U-Bahn und Straßenbahn ausweichen.

Am Montagvormittag stellt ein Unfall am Westbahnhof den Wiener S-Bahn-Verkehr vor massive Probleme. Nicht nur der Pendlerverkehr im Westen sei dadurch stark beeinträchtigt, wie MeinBezirk berichtet.

Unfall bei Verschubarbeiten

Kurz vor 9 Uhr kam es laut ÖBB zu einem Unfall bei Verschubarbeiten im Bereich des Westbahnhofs. Nach ersten Informationen mussten drei Mitarbeiter mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Wie schwer sie verletzt sind, war am Vormittag noch unklar.

Der Zwischenfall wirkt sich direkt auf den Bahnverkehr aus. Besonders betroffen ist die S-Bahn-Linie S50, die normalerweise zwischen Wien Westbahnhof und Tullnerfeld unterwegs ist. Derzeit können die Züge zwischen Westbahnhof und Hütteldorf überhaupt nicht fahren.

Pendler müssen ausweichen

Für viele Pendler im Westen Wiens bedeutet das deutliche Einschränkungen. Laut aktueller Information der ÖBB bleibt der Abschnitt zwischen Westbahnhof und Hütteldorf zumindest bis etwa 14 Uhr gesperrt. Ob davor wieder ein eingeschränkter Betrieb möglich ist, sei bis auf Weiteres offen.

Fahrgäste werden deshalb gebeten, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Als Alternativen nennen die ÖBB etwa die U-Bahn-Linie U4 sowie die Straßenbahnlinie 52. ÖBB-Tickets werden in dieser Zeit von den Wiener Linien anerkannt.

Wichtig für Reisende: Die S50 fährt weiterhin regulär ab Hütteldorf stadtauswärts. Die Sperre betrifft ausschließlich den Abschnitt bis zum Westbahnhof, wie es heißt.