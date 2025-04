So wird die Linke Wienzeile zur begrünten Baumzeile

30 neue Bäume sorgen im dicht bebauten Mariahilf für mehr Begrünung.

16 neue Säulenhainbuchen zieren künftig den Abschnitt zwischen der Magdalenenstraße und der Esterházygasse. Ab Sommer werden die städtischen Begrünungsmaßnahmen auch zwischen Nevillebrücke und Reinprechtsdorferbrücke fortgesetzt. Die Wienflussmauer erhält hier zusätzliche Kletterpflanzen wie Wilden Wein, wodurch das Aufheizen der Mauer verhindert wird, was an heißen Tagen für kühlere Luft sorgen soll.

© Stadt Wien/Christian Fürthner ×

Wienflussseitig werden überdies 14 neue Säulenblasenbäume sowie artenreiche Grünbeete mit Lavendel, Katzenminze und roten Tulpen gepflanzt, die nicht nur das Straßenbild aufwerten, sondern auch das Mikroklima nachhaltig verbessern. Wo bislang Grau dominiert hat, bringen neue Bäume frisches Grün in den 6. Bezirk.

Schatten und Kühlung im Sommer

"Die ersten Begrünungen entlang der Linken Wienzeile haben sich hervorragend entwickelt. Mit 30 neuen Bäumen setzen wir den Weg konsequent fort. Für die Mariahilferinnen und Mariahilfer bedeutet das nicht nur mehr Schatten und Kühlung im Sommer, sondern auch ein lebenswertes Grätzl mit deutlich besserer Aufenthaltsqualität", erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart die Begrünungsmaßnahmen.

© Stadt Wien Marketing GmbH ×

Die Umgestaltung zwischen der Magdalenenstraße und der Esterházygasse hat am 1. April mit der Fahrbahnsanierung und dem Einsetzen der Pflanztröge begonnen. Die Bäume werden in etwa zwei Wochen gepflanzt. Damit können sich die Anrainer bereits in diesem Sommer auf das neue grüne Umfeld freuen.