Stadt Wien macht Arbeit im Gesundheitssystem attraktiver

Bürgermeister Ludwig: Großes Zeichen der Wertschätzung für Mitarbeiter im Wiener Gesundheitssystem.

Wiener Gesundheitsberufe werden durch ein neues einheitliches Dienstzeitmodell und die Erhöhung der Chargenzulagen attraktiver gestaltet.

"Im Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) arbeiten über 30.000 Menschen tagtäglich im Dienste der Gesundheit und des Wohlergehens der Wienerinnen und Wiener. Die Beschäftigten – von den Reinigungskräften bis hin zur Ärzteschaft – bilden das Rückgrat unseres starken öffentlichen Gesundheitssystems, das sich in der Corona-Pandemie bewährt hat. Nun geht es darum, dieses hohe Versorgungsniveau auch in Zukunft sicherzustellen und insbesondere auf den Fachkräftemangel und Pensionierungswellen vorausschauend zu reagieren. Das tun wir mit einem Maßnahmenpakt zur weiteren Attraktivierung der Arbeitsbedingungen im WIGEV", erklärte Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag.

"Das ist gelebte Sozialpartnerschaft. Wir setzen so ein deutliches Zeichen der Wertschätzung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die besten Arbeitsbedingungen vorfinden. Denn es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener", so Ludwig ergänzend.

Maßnahmen im Detail

Als erste Maßnahme wird ab 1. Mai 2025 ein einheitliches Dienstzeitmodell für WIGEV-Mitarbeiter eingeführt. Dieses bringt eine bessere Abgeltung von Feiertagsdiensten. Weiters kommen die Beschäftigten durch die Reduktion der monatlichen Sollarbeitszeit früher in die Abgeltung von Überstunden bzw. Mehrstunden.

Als zweite Maßnahme werden die Chargenzulagen für die Führungskräfte im Bereich der Pflege und der medizinisch-technisch-diagnostischen Gesundheitsberufe (inklusive Hebammen und Lehrer) erhöht. Für die Basismitarbeiter wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt. Jetzt geht es um die Leitungen. Die Chargenzulagen werden um 350-600 Euro pro Monat erhöht. Das kommt jenen Leitungen zugute, die nach der Dienstordnung bzw. der Vertragsbedienstetenordnung (Altsystem) angestellt sind.