Automatischer Alarm bei Ertrinkungsnotfällen für Wiener Wasserrettung
© APA/FLORIAN WIESER

Wiener Wasserrettung

Stadt Wien mit automatischem Alarm bei Ertrinkungsnotfällen

13.08.25, 13:21
Auch weiterhin werden bei Ertrinkungsunfällen in Wien neben der Berufsrettung die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei alarmiert. 

Die Wasserrettung in der Bundeshauptstadt bekommt nun automatisch eine Alarmierung bei Ertrinkungsnotfällen. Durch eine Verknüpfung mit dem Einsatzleitsystem der Berufsrettung Wien soll sichergestellt werden, dass künftig, wie Rainer Gottwald, Chef der Berufsrettung sagte, "weitere Experten schnell und direkt auf dem Wasser" seien. Entsprechende Geräte seien nun übergeben worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der zuständigen Magistratsabteilung 70 (MA 70).

"Ist ein Boot von uns besetzt, dann melden wir uns für diesen Bereich einsatzbereit", erklärte Landesleiter Matthias Wurm. "Passiert ein Notfall in der Nähe, dann können wir mit der Direktalarmierung schneller am Einsatz teilnehmen und unterstützen."

Auch weiterhin werden bei Ertrinkungsunfällen in Wien neben der Berufsrettung die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei alarmiert. Die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr werden dann vom Wiener Rettungshubschrauber auf deren Stützpunkt abgeholt und direkt zum Einsatzort geflogen. Weitere Einheiten kommen mit Fahrzeugen zum Einsatzort.

