Verbindungsbahn vor Aus? ÖBB legen Ausbau auf Eis

Nach mehreren Einsprüchen wird der Baustart heuer doch nicht mehr erfolgen. Sogar von einer Verzögerung um mehrere Jahre ist die Rede.

Der Ausbau der sogenannten Verbindungsbahn in Wien, also der Strecke zwischen Hütteldorf und Meidling, wird verschoben. Wie die ÖBB am Freitag mitteilten, wird es heuer entgegen dem ursprünglichen Plan keinen Baubeginn mehr geben. Grund dafür sind Verzögerungen, die durch Einspruchsverfahren entstanden sind. Die Modernisierung hätte einen 15-Minuten-Takt für die Schnellbahn ermöglichen sollen. Nun steht eine weitere, jahrelange Verzögerung im Raum.

© ÖBB/Feuchtenhofer

Auf Schiene ist das Projekt ohnehin längst nicht mehr, der Zeitplan musste bereits wiederholt geändert werden. Laut ÖBB ist seit mehr als drei Jahren ein Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängig. Entgegen bisheriger Einschätzungen habe das Gericht die aufschiebende Wirkung von Beschwerden nicht aufgehoben, hieß es. Darum müsse die ÖBB-Infrastruktur AG nun alle Vorbereitungen für einen Baustart noch in diesem Jahr zurücknehmen. Das betreffe auch ein Ausschreibungspaket von rund 30 Mio. Euro.

© ÖBB/Feuchtenhofer

Verzögerung um mehrere Jahre möglich

Der Projektzeitplan müsse jetzt in Abstimmung mit anderen Projekten neu evaluiert werden. "Wann und wie das Projekt umgesetzt wird, kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden", wurde in der Mitteilung betont. Im "ungünstigsten Fall" stünde eine Verschiebung um mehrere Jahre im Raum.

Umgesetzt werden demnächst nur Instandhaltungsmaßnahmen. Bei einer längeren Verzögerung könnte es laut ÖBB auch notwendig werden, die Wienflussbrücken zu sanieren. Das könnte zu Gesamtkosten von 100 Mio. Euro führen, womit auch zu prüfen sei, ob das Projekt Verbindungsbahn bei verspätetem Ablauf überhaupt finanzierbar sein würde, warnte man.

Kern des Streits ist jener Teil der Strecke nach der Querung des Wientals und der Westeinfahrt, der in Hochlage geführt werden soll. Laut ÖBB ist dieser 800 Meter lang. Die Projektgegner wollen mit ihrem Widerstand im Verfahren zur Umweltverträglichkeit (UVP-Verfahren) unter anderem erreichen, dass die Trasse tiefer gelegt wird. Laut ÖBB ist das technisch aber nicht sinnvoll, ein Tunnel unter dem Wienfluss wäre aufgrund der immensen Kosten unverhältnismäßig.

Folgen sind "massiv"

Die Wiener Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zeigte sich in einer Reaktion wenig erfreut. Die Folgen für die Wienerinnen und Wiener sowie für die Mobilitätswende seien massiv, beklagte sie in einer Aussendung. "Wir brauchen diese Verbindung um klimafreundliche Mobilität anzubieten in einer attraktiven 15- Minuten-Taktung. Damit würde uns die Verbindung auch helfen, die stark frequentierte U4 zu entlasten. Mir fehlt ehrlicherweise das Verständnis dafür, warum die Entscheidung des Gerichts so lange auf sich warten lässt", hielt sie fest.

Auch der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, beklagte: "Dass noch immer keine Entscheidung des Gerichts vorliegt, ist mehr als bedauerlich. Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Wiens liegt damit weiterhin auf Eis." Eine Stärkung der Metropolregion Wien brauche einen zeitgemäßen Ausbau der Infrastruktur. Das mache Wien leistungsfähiger und bringe Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze, gab er zu bedenken.