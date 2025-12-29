Grasser: Alles spricht für "Freilassung" am Geburtstag

Für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser dürfte es wohl ein besonderes Geburtstagsgeschenk geben: Er soll just an jenem Tag mit der Fußfessel aus der Haft kommen. Arbeiten wird er oe24-Informationen zufolge in einem Büro-Job.

Monatelang lag der Fußfessel-Antrag von Karl-Heinz Grasser bei den Behörden, erst im Dezember wurde dann grünes Licht gegeben. Möglich wurde der elektronisch überwachte Hausarrest für den früheren Finanzminister durch eine Gesetzesänderung. Denn nun ist es möglich, die Fußfessel zwei Jahre (statt bisher ein Jahr) vor dem voraussichtlichen Haftende zu bekommen. Auch generalpräventive Gründe, die dagegen sprechen könnten, fallen mit 1. Jänner weg.

Wie oe24 erfuhr, dürfte Grasser just am 2. Jänner mit der Fußfessel aus dem "Ziegelstadel", der JA Innsbruck, entlassen werden. Also genau an seinem 57. Geburtstag. Grassers Anwalt Norbert Wess wollte den Termin gegenüber oe24 allerdings weder bestätigen noch dementieren.

Zwar wird seine neue, alte Unterkunft - der Unterhirzinger Hof samt 3.000 Quadratmeter Grund - ein willkommenes Upgrade zu seiner bisherigen Einzelzelle sein. Ein reines Zuckerschlecken ist der elektronisch überwachte Hausarrest aber dennoch nicht.

Nur eine Stunde "Luxus"

Denn pro Tag steht dem gebürtigen Kärntner nur eine Stunde "frei" zur Verfügung, in der er sich auch etwa im Garten aufhalten darf. Ansonsten darf er sich nur in gewissen Räumen - etwa Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad - aufhalten. Das GPS in der Fußfessel funktioniert auf den Meter genau.

© APA

Grasser hat einen Büro-Job

Auch sein Tagesablauf ist minutiös geplant. Er muss einer geregelten Beschäftigung nachgehen. oe24-Informationen zufolge hat er einen Büro-Job. Wenn er auf dem Weg dorthin im Stau steht, muss er sofort anrufen und Bescheid geben. Zudem stehen wöchentliche Betreuungsgespräche mit dem Verein "Neustart" am Programm.

© API (c) Michael Tinnefeld

Weihnachten durfte Grasser übrigens bereits mit seiner Ehefrau Fiona verbringen. Laut oe24-Informationen hatte der Ex-Politiker am 24. und 25. Dezember Ausgang.