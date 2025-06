Wiener Bildungsdirektion hisst Regenbogenfahne

195 Wiener Schulen hissen die Regenbogenfahne für eine gelebte Vielfalt in Wiens Klassenzimmern.

Am heutigen Mittwoch wurde an der Wiener Bildungsdirektion die Regenbogenfahne gehisst - unter Beteiligung von Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase, Neos-Gemeinderat Thomas Weber, Viktoria Veronese, Pädagogin und Obfrau des Vereins Ausgesprochen!, Wolfgang Wilhelm, Leiter der Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien, und Vee Lange, Leitung des Projekts FLAGincluded der HOSI Wien.

"Schulen sind Räume, in denen Vielfalt gelebt, Akzeptanz gefördert und Gemeinschaft gestaltet wird. Mit der Regenbogenfahne setzen wir ein Zeichen für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch willkommen ist. Es erfüllt mich mit Stolz, wie bunt und vielfältig Wien und unsere Schulen sind", erklärt Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs die schulübergreifende Aktion.

Auch Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betonte die Wichtigkeit dahinter: "Denn an unseren Schulen die Regenbogenfahne gehisst wird, dann ist das mehr als ein Symbol. Es ist ein klares Bekenntnis der Stadt Wien zu einer offenen, solidarischen und vielfältigen Gesellschaft. Diese Haltung bringen wir ganz bewusst in unsere Schulen, denn Offenheit, Respekt und Akzeptanz entstehen dort, wo sie vorgelebt und vermittelt werden können. Mit dem Pride Village, der Kampagne 'Lebe deine Liebe' und dem ersten queeren Jugendzentrum stärken wir queere Jugendliche, fördern Aufklärung und schaffen Räume, in denen alle Platz haben."