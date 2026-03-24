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Immobilien

Wiener Zinshaus-Boom: Milliarden-Marke wieder geknackt

24.03.26, 11:29
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Der Wiener Immobilienmarkt überrascht mit einem starken Comeback der Zinshäuser.

Zinshäuser sind in Wien wieder gefragt: 2025 stieg das Verkaufsvolumen um satte 19 Prozent auf rund 1,04 Milliarden Euro. Damit wurde erstmals seit 2022 wieder die Milliarden-Grenze überschritten. Auch die Zahl der Deals legte deutlich zu, wie der aktuelle Zinshaus-Marktbericht von Otto Immobilien verrät - mit plus 18 Prozent auf 348 Transaktionen. Für den Markt ist das ein klares Signal: Investoren kehren zurück, das Vertrauen wächst.

Spitzenwerte erreichen bis zu 10.557 Euro pro Quadratmeter, während der kleinste Preis bei rund 1.540 Euro pro Quadratmeter liegt. Gleichzeitig schrumpft allerdings das Angebot: Vor allem klassische Gründerzeithäuser werden weniger, so sank der Bestand zuletzt um 42 Gebäude auf rund 13.346 Objekte. Seit 2009 ist das ein Rückgang von etwa 14 Prozent. Hauptgrund ist die Umwandlung in Eigentumswohnungen, aber auch neue Nutzungen wie Hotels spielen eine Rolle.

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