Wiens Bürgermeister Ludwig bei Architektur-Biennale in Venedig

Michael Ludwig eröffnete am Freitag den Österreich-Pavillon bei der Architektur-Biennale in Venedig.

Mit großem Publikumsinteresse wurde am Freitag der Österreich-Pavillon bei der 19. Architekturbiennale in Venedig eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Vizekanzler Andreas Babler sowie die Kuratoren des Pavillons teil. Der diesjährige Beitrag Österreichs steht unter dem Titel "Agency for Better Living" und widmet sich dem Vergleich zweier Modelle urbanen Wohnens: dem Wiener Modell des sozialen Wohnbaus und zivilgesellschaftlich initiierten Projekten in Rom.

© Johanna Teufel ×

"Wir zeigen, dass leistbares und qualitätsvolles Wohnen möglich ist, wenn der politische Wille da ist", betonte Ludwig in seiner Rede die internationale Vorbildfunktion Wiens. "Als ehemaliger Wohnbaustadtrat weiß ich, wie wichtig es ist, kontinuierlich in die soziale Infrastruktur einer Stadt zu investieren. Heute sehen wir: Diese Politik wirkt – und sie wirkt weit über Wien hinaus... Mit 220.000 Gemeindewohnungen und weiteren 200.000 geförderten Einheiten verfügt Wien über eine einzigartige Struktur, die soziale Sicherheit und hohe Lebensqualität garantiert."

© Johanna Teufel ×

Im Pavillon, kuratiert von Michael Obrist, Sabine Pollak und Lorenzo Romito, werden mit Agency for Better Living Möglichkeiten für ein besseres Leben für alle ausgelotet. Der Projektvorschlag für den österreichischen Pavillon wurde im Herbst 2024 durch eine Fachjury im Rahmen einer Ausschreibung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ausgewählt.