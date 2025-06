WK-Umfrage: So viel geben die Wiener am Vatertag aus

Am 8. Juni ist Vatertag! Laut einer Umfrage der WK Wien sind die Bewohner der Bundeshauptstadt auch heuer wieder äußerst schenkfreudig - insgesamt rechnet der Handel mit Ausgaben in Höhe von über 40 Millionen Euro.

Womit die Wiener heuer ihre Väter beschenken werden und wie hoch die Ausgaben dafür ausfallen, hat die Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut KMU Forschung Austria eruiert. "Der Vatertag ist ein emotional bedeutender Fixpunkt im Juni, das zeigt sich auch in der hohen Bereitschaft, diesen Tag mit einem Geschenk zu würdigen", zeigt sich Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, über das Ergebnis erfreut.

Laut aktueller Erhebung plant nämlich die Hälfte der Wiener (49 Prozent), am 8. Juni jemandem ein Geschenk zu machen. Damit bleibt die Kaufbereitschaft auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau: Im Schnitt werden 49 Euro pro Präsent ausgegeben. Am häufigsten beschenkt wird der eigene Vater (72 Prozent), aber auch der (Ehe-)Partner rückt mit 23 Prozent in den Fokus der Aufmerksamkeit.

"Erfreulicher Tag" für stationären Handel

Im Wiener Einzelhandel ist der Vatertag längst zu einem wichtigen Umsatztreiber geworden. Mit einem erwarteten Gesamtumsatz von rund 41 Millionen Euro zählt er sogar – neben Weihnachten, Ostern, Muttertag und Valentinstag – zu den fünf umsatzstärksten Anlässen des Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr (35 Millionen Euro) bedeutet das ein deutliches Plus.

"Der Vatertag bietet eine hervorragende Gelegenheit für den heimischen Handel – vom Feinkostladen über Parfümerien bis hin zu Sport- und Drogeriefachgeschäften", betont Gumprecht. Demnach profitiert insbesondere der stationäre Handel von diesem Anlass: 73 Prozent der Einkäufe erfolgen im stationären Handel, 41 Prozent besorgen ihre Geschenke online.

"Bei den Geschenken setzen die Wienerinnen und Wiener auf persönliche und kreative Aufmerksamkeiten – das spricht für einen sehr wertschätzenden Zugang zum Vatertag. Gemeinsame Zeit steht dabei besonders hoch im Kurs", erklärt Gumprecht.

Die beliebtesten Vatertagsgeschenke

21 Prozent: Restaurantbesuche

20 Prozent: Selbstgemachtes wie Gebasteltes, Gekochtes oder Gebackenes

18 Prozent: Schokolade, Pralinen oder andere Süßigkeiten

18 Prozent: Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten wie Kino, Theater oder Urlaub

16 Prozent: Parfüme, Kosmetika und Körperpflegeprodukte

14 Prozent: Blumen und Pflanzen

14 Prozent: Wellness-Gutscheine – etwa für Spa-, Massage- oder Friseurbesuche

Väter wünschen sich Zeit, Wertschätzung und Sinnvolles

Gefragt nach dem, worüber sich die Väter am meisten freuen würden, fällt vor allem ein Wunsch: Zeit mit der Familie. "Gemeinsame Ausflüge, ein Essen oder entspannte Stunden zu Hause stehen für viele an erster Stelle", so Gumprecht. Ebenso hoch geschätzt werden persönliche Gesten – ein aufrichtiges Gespräch, liebe Worte oder kleine Zeichen der Anerkennung. Trotzdem stehen auch praktische und genussvolle Präsente hoch im Kurs: Laut Befragung würden sich die Wiener Väter über Gutscheine, Bier oder Wein, Werkzeuge oder Gartenartikel freuen.

Abgefragt wurde auch, ob der Vatertag ausreichend gewürdigt wird. Hier zeigten sich 44 Prozent mit dem Stellenwert des Vatertags zufrieden, 27 Prozent halten ihn noch für ausbaufähig und nur 8 Prozent meinen, dem Vatertag werde zu viel Aufmerksamkeit geschenkt.