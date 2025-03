Österreich-Ranking: Die wenigsten Autobesitzer gibt es in Wien

Wien hat im Landeshauptstadt- und Bundesland-Vergleich die niedrigste Autobesitzrate.

Mit 284 Privat-Pkw pro 1.000 Einwohner hat Wien sowohl im Bundesland- als auch im Landeshauptstadt-Vergleich die mit Abstand niedrigste Autobesitzrate. Das ergab eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria. Eine niedrige Autobesitzrate ist laut VCÖ ein Zeichen für ein umfassendes, vielfältiges Mobilitätsangebot.

© dmf87 ×

"Sowohl zwischen den Bundesländern als auch zwischen den Städten ist der Unterschied groß. Außerhalb Wiens fällt ein starkes Ost-West-Gefälle auf", stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Von den 5,23 Millionen Pkw in Österreich sind 788.000 betriebliche Pkw und 4,44 Millionen Pkw von privaten Haushalten. Damit kommen auf 1.000 Einwohner 484 private Pkw. Während in Wien die Zahl der privaten Pkw pro 1.000 Personen im Vorjahr gesunken ist, ist sie in allen anderen Bundesländern gestiegen. In der Bundeshauptstadt sind mit 576.300 rund 78 Prozent der insgesamt 735.800 Pkw private Autos.