ÖVP kämpft um Überleben

Kurz packt bereits seine Sachen, rechnet mit Abwahl am Dienstag. Der VP-Plan.

Am Freitag rechneten sowohl Kanzler Sebastian Kurz als auch seine Minister, dass er am Dienstag von einer Mehrheit aus Grünen, SPÖ, FPÖ und Neos – also allen übrigen im Parlament vertretenen Parteien – als Regierungschef abgewählt werde.



Freitagnachmittag versammelten sich die türkisen Minister bei Kurz im Kanzleramt.



