ÖVP kritisiert "Gebührenexplosion" bei Musikschulen
ÖVP kritisiert "Gebührenexplosion" bei Musikschulen

28.11.25, 13:16
Die Wiener ÖVP hat sich am Freitag erbost über eine geplante Anhebung der Gebühren für die Wiener Musikschulen gezeigt. 

Hier stünden "massive" Erhöhungen im Raum, wie die Partei mit Verweis auf entsprechende Ausschuss-Akten der APA berichtete. Konkret sollen die Tarife ab September 2026 neu festgesetzt werden. Betroffen sind demnach eine ganze Reihe von Kategorien.

Teurer werden laut ÖVP etwa Einzelunterricht, Gruppenunterricht, Chor, Tanz, aber auch die Instrumentenleihgebühr. So müssten etwa Eltern für einen 50 Minuten Einzelunterricht statt bisher 362 Euro pro Semester für ihre Kinder nun 471 Euro pro Semester - und damit 942 Euro pro Jahr - bezahlen, wird kritisiert. Das bedeute eine jährliche Mehrbelastung für das Familienbudget von 218 Euro.

Niedriger Kostendeckungsgrad

Erstaunt zeigte man sich auch darüber, wie wenig kostendeckend die Stadt arbeite. In dem Akt werde nämlich ausgeführt, dass mit der neuen Gebühr bis zu 13 Prozent der Gesamtkosten abgedeckt werden könnten - statt wie bisher nur neun Prozent. Der Rest werde weiter aus dem Budget der Stadt finanziert.

Wiens ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl verwies in einer Reaktion auch auf die am Freitag publik gewordene Erhöhung von Essensbeiträgen: "Hat man neben einem Musikschulkind auch noch ein Kindergartenkind in einem städtischen Kindergarten zu Hause, werden Rot-Pink im Bildungsausschuss nächste Woche eine Mehrbelastung für Familien von über 300 Euro beschließen."

Die Kultursprecherin der Wiener ÖVP, Judith Edelmann, zeigte sich mit der Situation in Sachen Musikunterricht generell unzufrieden: "Davon abgesehen, dass der Kostendeckungsgrad der Musikschulen in Wien eine Katastrophe ist, haben tausende Wienerinnen und Wiener keinen Musikschulplatz erhalten, obwohl eine massive Nachfrage da ist." Wien müsse seinem Anspruch als Musikhauptstadt wieder gerecht werden, statt Jungmusiker mit "Gebührenexplosionen" zu belasten.

