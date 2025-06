Opfer erkannte Messerstecher - trotz 5 Promille

Die Streiterei im Obdachlosenmilieu fand im Esterházypark in Mariahilf statt.

Ein Streit um eine Vodka-Flasche artete am Montag im Esterházypark in Mariahilf, gleich neben dem Haus des Meeres, komplett aus. Ein 30-Jähriger wurde von seinem Kontrahenten (52) - beide aus dem Obdachlosenmilieu- mit einem Messer attackiert und verletzt. Das Opfer musste erstversorgt und in weiterer Folge von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 30-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Der Täter konnte an dem besagten Tag nicht mehr aufgegriffen werden.

Opfer musste Alk-Test machen

Doch zwei Tage später, am Mittwoch, stand das Opfer wieder vor der gleichen Polizeiinspektion und gab an, den Messerstecher wieder in einem Park in der Nähe gesehen zu haben. Und tatsächlich konnten die Beamten den Litauer aufgreifen, in seinem Rucksack befand sich ein Küchenmesser. Der 52-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Weil das Opfer betrunken wirkte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt: Der 30-Jährige wies den unglaublichen Wert von 5,2 Promille auf.