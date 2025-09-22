Ost-Region: Einzelfahrschein gilt den ganzen Tag

Eine besondere Aktion läuft am 22. September vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR). Am Montag gilt ein gekaufter Einzelfahrschein den ganzen Tag auf derselben Strecke. In Wien sogar für die ganze Kernzone.

Im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt sich der Verkehrsverbund Ost-Region mit einem Einzelticket, mit dem man beliebig oft fahren kann - bis 01:00 Uhr des Folgetags. Für Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich und dem Burgenland natürlich eine naheliegende Option.

In Wien gilt ein gekaufter Fahrschein für die Kernzone ebenfalls den ganzen Tag. Hier ausgenommen sind allerdings ermäßigte Tickets, Fahrten im Tourismus oder auch der City Airport Train.

"Bewusstsein für nachhaltige Mobilität stärken"

Die Ticketaktion von VOR beschließt die europaweite Mobilitätswoche und soll den Leuten die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhafter machen. So erklärt es auch die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber: "Mit dieser Aktion möchten wir das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität stärken. Wir laden alle dazu ein, das Angebot zu nutzen und den öffentlichen Verkehr als verlässlichen und komfortablen Begleiter im Alltag kennenzulernen – als eine attraktive Möglichkeit, mobil zu sein."