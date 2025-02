Premiere für "Norma" im MusikTheater an der Wien

Die Premiere des Melodramma in zwei Akten von Vincenzo Bellini geht am Sonntag über die Bühne.

Lange musste man ausharren, nun ist es endlich soweit: Die Inszenierung von Vincenzo Bellinis Meisterwerk "Norma" feiert am 16. Februar 2025 im MusikTheater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, ihre Premiere. 1831 entstanden, ist "Norma" die berühmteste Oper Bellinis und zählt zu den Meisterwerken der italienischen Romantik.

© Monika Rittershaus ×

Mit Norma wurde ein tiefgreifendes Drama geschaffen, das die Zerrissenheit einer Frau zwischen Liebe, Verrat und politischen Umwälzungen eindrucksvoll auf die Bühne bringt. In der Titelrolle gibt Asmik Grigorian ihr mit Spannung erwartetes Debüt, an ihrer Seite stehen Freddie De Tommaso als Pollione und Aigul Akhmetshina als Adalgisa, Vasily Barkhatov zeichnet für die Inszenierung verantwortlich. Die Wiener Symphoniker spielen unter der musikalischen Leitung von Francesco Lanzillotta.

© Monika Rittershaus ×

Regisseur Vasily Barkhatov, der am MusikTheater an der Wien zuletzt mit seiner Interpretation von Weinbergs Der Idiot überzeugte, verlegt Norma in ein Umfeld tiefgreifender gesellschaftlicher und politischer Umbrüche. Norma, in der Oper eine Priesterin der Mondgöttin, gerät zwischen die Mühlsteine von ideologischen Umwälzungen, bei denen alte Götzenbilder von neuen Götzen abgelöst werden.

Termine

Jeweils um 19.00 Uhr im MusikTheater an der Wien - Linke Wienzeile 6, 1060 Wien:

Sonntag, 16. Februar

Mittwoch, 19. Februar

Sonntag, 23. Februar

Mittwoch, 26. Februar

Samstag, 1. März

Dienstag, 4. März

Freitag, 7. März

Das Publikum darf sich auf einen Abend voller emotionaler Intensität, musikalischer Brillanz und tiefgehender dramaturgischer Spannung freuen.

© VBW ×

Tickets sind in an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online und bei Wien Ticket im Callcenter, im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.