Prostituierte nach Liebesdiensten von ihrem Freier (26) ausgeraubt

Ein Freier wurde festgenommen, nachdem er eine Sex-Arbeiterin ausgeraubt hatte.

Ein Kunde hat eine Prostituierte nach dem Sex in seiner Wohnung in Wien-Hernals ausgeraubt. Laut Polizei alarmierte die Liebesdienerin, die legal in einem Bordell arbeitet, kurz vor 23 Uhr die Exekutive. Sie gab an, der 26-jährige Freier habe ihr zunächst den vereinbarten dreistelligen Betrag übergeben. Nach dem Liebesspiel sei der Österreicher aggressiv geworden: Er schlug und würgte sie, bevor er den zuvor übergebenen Betrag wieder aus ihrer Tasche entwendete. Später kam der Freier selbst auf eine Polizeiinspektion und wollte die Sexarbeiterin wegen Diebstahls anzeigen. Er behauptete, dass sie ihm Geld gestohlen hätte. Als die Beamten ihn mit den Aussagen der Frau konfrontierten, zog er die Anzeige allerdings zurück.