Prozess: IS-Braut Evelyne T. legte Geständnis ab

Gegen die 26-Jährige wird ein Verfahren wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation geführt.

Gegen die am 1. März mit ihrem siebenjährigen Sohn aus Syrien heimgeholte Ex-IS-Anhängerin Evelyn T. ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation verhandelt worden. Schon vor dem Prozess ist der Einsatz der Polizei zu sehen. Die Angeklagte legte vor einem Schöffensenat ein Geständnis ab. Der IS-Braut drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Der 26-Jährigen war äußerlich ihre IS-Vergangenheit nicht anzusehen. Sie trug einen schwarzen Blazer, eine dazu passende schwarze Hose und offenes, langes Haar, als sie von der Justizwache in den Saal gebracht wurde. Interessiert blickte sie ins Publikum und nahm Augenkontakt zu anwesenden Angehörigen auf. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Eine Schulklasse, die der Verhandlung beiwohnen hätte wollen, musste mangels Sitzgelegenheiten abgewiesen werden. Der Prozess wurde von maskierten und schwer bewaffneten Kräften der Justizwache Einsatzgruppe (JEG), mehreren Polizeibeamten und Verfassungsschützern bewacht.

Laut Anklage hatte Evelyn T. Anfang 2015 - sie war damals 16 Jahre alt - in Wien über gemeinsame Bekannte den gebürtigen Afghanen Qais Z. kennengelernt. Sie hegte schon damals Sympathien für die radikalislamische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS). Qais Z. teilte dieses Gedankengut in ausgeprägter Form. "Er war wirklich stark radikalisiert", meinte Verteidigerin Anna Mair zu Beginn der Verhandlung. Ihre Mandantin habe zu dem um zehn Jahre älteren Mann, der "gut aussehend, charmant" gewesen sei, aufgesehen und ihn nach islamischem Recht geheiratet, sagte Mair. "Er hat mir ein perfektes Leben versprochen", bestätigte die Angeklagte, "er hat gesagt, wir können zum IS gehen." Sie sei davon zunächst "überfordert" gewesen, habe sich dann aber "ein schöneres Leben" ausgemalt: "Ich war wie in einer Grube, aus der ich nicht rausgekommen bin."

Mit 14 im IS-Kreise geraten

Mit 14 war die damals gerade Strafmündige in IS-Kreise geraten. Dabei war sie in einem nicht sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen. Ihr Mutter ist Christin, ihr Vater Moslem, die Religion wurde zu Hause aber nicht praktiziert. Mit 15, 16 hätte ihre Mandantin einen ausschließlich aus IS-Sympathisantinnen und -Sympathisanten bestehenden Freundeskreis gehab, erklärte Verteidigerin Mair. Auf "warnenden, kritische Stimmen" hätte sie nicht gehört: "Sie war in einer Blase. Alle, die außerhalb dieser Blase waren, waren der Feind. Dabei sei ihrer Mandantin klar gewesen, "dass der IS eine Terror-Organisation ist."

Nach der Trauung reiste der Mann im April 2015 nach Syrien, um sich unter dem Kampfnamen Abu Luqman al-Afghani dem IS anzuschließen. Er absolvierte in weiterer Folge in Mosul im Irak eine Kampfausbildung und war danach Teil des "Bataillons der Fremden", das sich aus ausländischen Foreign Fighters zusammensetzte, die in Nordsyrien aufseiten des IS kämpften. Im September 2015 wurde Abu Luqman al-Afghani vom IS zum Kämpfen nach Ramadi im Irak geschickt.

Wollte schon mit 16 nach Syrien zum IS

Laut Anklage versuchte Evelyn T. erstmals Ende April 2015 über die Türkei zu ihrem Mann zu gelangen. Sie wurde jedoch am Flughafen in Istanbul an der Weiterreise gehindert und zurück nach Wien geschickt. Im Juli desselben Jahres bediente sie sich des Reisepasses ihrer Schwester und flog erneut nach Istanbul, um in Syrien mit ihrem Mann zusammenzukommen - das klappte jedoch nicht, weil dieser ihr mitteilte, dass er in den Irak verlegt werden sollte. Am 17. September kehrte Evelyn T. daher zurück nach Österreich und kam für zwei Wochen in Haft - die Behörden hatten von der Reisetätigkeit der IS-Sympathisantin Kenntnis erlangt. Die Angeklagte habe im Gefängnis "die Radikalisierung in keinster Weise abgelegt", sagte der Staatsanwalt.

Wieder auf freiem Fuß, nahm Evelyn T. über Messenger-Dienste wieder Kontakt zu ihrem Mann auf. Dieser kehrte im Mai 2016 nach Syrien zurück und bezog in der Großstadt Raqqa, die als "Hauptstadt des IS" galt, Quartier. Um dort mit seiner Frau zusammenleben zu können, holte Luqman al-Afghani, der seinen Kampfnamen mehrfach änderte, das Einverständnis des Emir des IS-"Immigrationsbüros", Abu Yahya Al-Rusi, ein und organisierte ihre Anreise.

Angeklagte betreute Ehemann, der angeschossen wurde

Sie sei damals strenggläubige Muslima gewesen, "da tut man, was der Mann sagt", schilderte Evelyn T. dem Gericht. Sie habe außerdem Zuspruch von ihrem Freundeskreis gehabt, sich zu ihrem Mann nach Syrien zu begeben. Evelyn T. gelangte nach Raqqa, indem sie am 19. Juni mit dem Zug nach Athen reiste, sich per Bus an die türkische Grenze begab und sich von Schleppern mit rund 40 weiteren Personen, die zum IS wollten, nach Syrien bringen ließ.

Als sie ihren Mann wiedersah, erholte sich dieser von einer Schussverletzung, die er bei Kampfhandlungen gegen das syrische Regime erlitten hatte. Evelyn T. pflegte ihren Mann, kümmerte sich um den Haushalt - die beiden hatten eine Wohnung in Raqqa zugewiesen bekommen - und brachte am 21. Mai 2017 einen Sohn zur Welt. Evelyn T. habe dort "wie eine Gefangene gelebt", betonte Verteidigerin Mair: "Sie durfte nur vollverschleiert und in Begleitung ihres Mannes das Haus verlassen."

Leben in Syrien "war Gefängnis"

"Es war Gefängnis. Es hat mir nicht gefallen. Ich habe mich mehr im Gefängnis gefühlt als in Österreich", bestätigte die Angeklagte. Alles sei "Lüge, Manipulation" gewesen. Sie habe "keinen Hass gegen Andersgläubige" empfunden, davon sei ihr Mann "schockiert" gewesen und habe ihr mit "Geheimpolizisten des IS" gedroht. Ihr aufgrund einer erlittenen Schussverletzung rekonvalenszenter Mann sei im Krankenstand gewesen und habe "als Koch, in der Tankstelle" gearbeitet. Sie sei "24 Stunden allein" und im Haus eingesperrt gewesen: "Ich durfte nicht aus dem Fenster schauen und die Vorhänge wegmachen. Ich habe Wäsche gewaschen, kochen konnte ich nicht. Das hab' ich ihm gesagt, das konnte er nicht erwarten". Sie habe manchmal mit dem Handy gespielt, "Internet war verboten". So seien "die Monate vergangen".

Am 1. November 2017 ergab sich das Paar den alliierten Kräften der Freien Syrischen Armee (FSA), nachdem diese dem IS eine herbe Niederlage zugefügt hatten. Sie war in weiterer Folge bis Ende Februar 2025 mit ihrem Sohn im Gefangenenlager Al Roj in Syrien interniert, ehe sie vom Außenministerium zurückgeholt wurde.

Kontakt zu ihrem Mann hat Evelyn T. übrigens keinen mehr. Dieser wurde nach seiner Gefangennahme in den Irak überstellt und soll dort als ehemaliger IS-Kämpfer inzwischen gerichtlich zum Tod verurteilt worden sein.