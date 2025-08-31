Raser donnert mit 124 km/h durch 30er-Zone in Wien

Die Landesverkehrsabteilung erwischte bei einer Schwerpunktaktion in der Lobmeyrgasse zwei extreme Temposünder. Beiden Fahrern droht nun der Entzug des Führerscheins.

Wien. Schockierende Messergebnisse bei Verkehrskontrollen im 16. Bezirk: Zunächst blitzte das mobile Radarfahrzeug am Freitag gegen 19.57 Uhr einen Lenker mit 97 km/h statt der erlaubten 30 km/h. Der Fahrer überschritt das Tempolimit damit um mehr als das Dreifache.

Doch nur wenige Stunden später folgte der absolute Höhepunkt der Raserei: Ein zweiter Fahrer donnerte in der Nacht auf Samstag um 00:07 Uhr mit unglaublichen 124 km/h durch dieselbe 30er-Zone – eine Überschreitung von satten 94 km/h.

Beiden Lenkern droht der Entzug des Führerscheines.