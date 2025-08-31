Alles zu oe24VIP
Raser donnert mit 124 km/h durch 30er-Zone in Wien
Tempo-Wahnsinn

Raser donnert mit 124 km/h durch 30er-Zone in Wien

31.08.25, 11:34
Die Landesverkehrsabteilung erwischte bei einer Schwerpunktaktion in der Lobmeyrgasse zwei extreme Temposünder. Beiden Fahrern droht nun der Entzug des Führerscheins.

Wien. Schockierende Messergebnisse bei Verkehrskontrollen im 16. Bezirk: Zunächst blitzte das mobile Radarfahrzeug am Freitag gegen 19.57 Uhr einen Lenker mit 97 km/h statt der erlaubten 30 km/h. Der Fahrer überschritt das Tempolimit damit um mehr als das Dreifache.

Doch nur wenige Stunden später folgte der absolute Höhepunkt der Raserei: Ein zweiter Fahrer donnerte in der Nacht auf Samstag um 00:07 Uhr mit unglaublichen 124 km/h durch dieselbe 30er-Zone – eine Überschreitung von satten 94 km/h.

Beiden Lenkern droht der Entzug des Führerscheines.

