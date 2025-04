Raub an Mädchen (16) beim Riesenrad - jetzt neue Details

Der Raub an einer 16-Jährigen durch einen Teenie-Syrer (14) mit Kumpanen, der gefilmt und auf TikTok hochgeladen wurde, weitet sich immer mehr aus, wobei auch das Opfer ins Visier der Ermittler geraten ist.

Wien. Ganz Österreich diskutierte über den Vorfall in der Nacht auf Dienstag am Riesenrad-Platz, auch im Wiener Wahlkampf spielte er im Zusammenhang mit der ausufernden Jugendkriminalität sofort eine zentrale Rolle: Eine 16-Jährige, die mit einem Freund unterwegs war, wurde um 0.15 Uhr von mindestens drei jungen Burschen verprügelt und ausgeraubt. Die Beute fand sich später (nach einem Hinweis der Mutter des Opfers) in einer Krisen-WG in der Leopoldstadt im Zimmer eines 14-jährigen Syrers, der jetzt sogar in U-Haft genommen wurde.

Ebenfalls in der Justiz in Untersuchungshaft schmachtet nun - in seinem Fall nicht das erste Mal - ein 15-jähriger amtsbekannter Intensivtäter, ein Iraker, der vorerst nur namentlich bekannt war und dann über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen wurde.

Dritter "Bursche" ist ein 12-jähriges Mädchen

Ein weiterer Verdächtiger ist übrigens kein Bursche, wie vom Opfer angegeben wurde, sondern eine 12-jährige rumänische Staatsangehörige, die in den nächsten Tagen befragt werden soll. Die Ermittlungen hinsichtlich einer weiteren beteiligten Person sind noch im Gange.

Im Zuge der Einvernahmen stellte sich allerdings heraus, dass das Opfer und die Prater-Angreifer in einem gewissen und offenbar recht konfliktreichen Bekanntschaftsverhältnis stehen und es bereits vor einigen Wochen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. Hier soll allerdings das 16-jährige Opfer den 14-jährigen Syrer attackiert haben. Weitere Enthüllungen sind wohl zu erwarten.