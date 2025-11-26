Riesige Taxler-Demo legt heute Wiener Innenstadt lahm

In Wien findet am Mittwoch um die Mittagszeit bis hinein in den Nachmittag eine kurzfristig angesetzte Demonstration von Taxiunternehmen statt.

Die Veranstalter sehen sich als Sprachrohr für 1.200 unabhängige Taxler in der Bundeshauptstadt und erwarten eine sehr rege Teilnahme. Die Route führt von der Arbeiterstrandbadstraße über die Reichsbrücke in die Innenstadt, wo um 15:00 Uhr die Abschlusskundgebung am Heldenplatz stattfindet. Das Demo-Ende ist für 16:30 Uhr angekündigt.

Die Veranstalter betonen, dass die Demonstration unter dem Motto "StopptDasChaos"ausschließlich von unabhängigen Wiener Taxiunternehmern und Lenkern "ohne politische Funktion, ohne parteipolitische Einflussnahme und ohne Bindung zur Wirtschaftskammer" getragen wird. Eine Genehmigung der Landespolizeidirektion Wien liege vor. Am 9. Dezember soll der Protest seine Fortsetzung finden.

Forderung nach "integrer Innung"

Und darum geht es den Veranstaltern: Sie fordern unter anderem eine "verlässliche und integre Interessenvertretung durch die Taxiinnung", sowie einen einheitlichen und verbindlichen Taxitarif für alle Personenfahrten in Wien inklusive einer Abschaffung des Preisbandes. Des weiteren wollen sie einen Gebietsschutz und eine verstärkte Kontrolle der Gewerbeberechtigungen.

Detail am Rande: Ursprünglich wollten heute die Frächter in Wien demonstrieren, wie sie das bereits im Sommer getan hatten. Damals ging es um die Mauterhöhung für Lkw, die nun von der Regierung in abgeschwächter Form umgesetzt wurde. Aufgrund einer verbesserten Gesprächsbasis mit dem Verkehrsministerium wurde daher der heutige Lkw-Korso abgesagt.