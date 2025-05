Riesiger Kinogenuss im Auto

Das Autokino wurde in der Pandemie wiederbelebt und erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Morgen ist Saisonstart mit neuen Klassikern und Filmmusik.

Am 17. Mai startet das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf in seine 6. Saison mit einem DJ-Set und Musik von Filklassikern. Zum Auftakt laufen die Filme "Mufasa: Der König der Löwen", "Bridget Jones 4" und "Ein Minecraft Film".

Mehr Veranstaltungen auch für jene, die mit dem Rad kommen

Nachdem voriges Jahr 80 Prozent der Shows ausverkauft waren, soll es heuer mehr Öffnungstage und mehr Veranstaltungen geben. Im kommenden Sommer wird zusätzlich zu Freitag und Samstag auch sonntags geöffnet sein. Weil Cineasten auch zu Fuß oder mit dem Rad ins Autokino kommen und dieses Angebot immer mehr in Anspruch genommen wird, wurde auch die Zahl der Liegestühle und Leihradios aufgestockt. Und der sonntägliche Flohmarkt findet weiterhin auch in der Autokino-Saison statt.