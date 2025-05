Schloss Wartholz startet im Sommer durch

Gratis Freiluftkino und Konzerte im sommerlichen Park für Kultur-Fans.

Die ehemalige Kaiservilla Schloss Wartholz trumpft ab Sommer mit einem ganzjährigen Kulturprogramm auf.

Picknick-Konzert zum Auftakt

Gleich zum Auftakt wird es am 7. Juni ein Picknick-Konzert im Schlosspark geben. Die neuen Veranstaltungen werden ab Juni an den Literatursalon anknüpfen, den die Eigentümer Michaela und Christian Blazek etabliert haben. Kammerzyklen, Solisten- und Schlosskonzerte sowie Musiksalons sollen künftig mehr Kulturbegeisterte anlocken. Zusätzlich gibt es weitere Sommerkonzerte, Freiluftkino und ein Familienprogramm. Die künstlerische Leitung übernimmt Stefanie Pauker.

Hochkarätige Künstler und Kino unter freiem Himmel

Prominent besetzt ist die Interpretenliste: Ensembles bestehend aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und Solisten wie Raphaela Gromes, Julian Prégardien sowie Lukas Sternath werden auftreten. Die Veranstaltungen werden in den Räumlichkeiten des Schlosses, im Park, in der Orangerie sowie im sogenannten Literatursalon stattfinden. Am 14. und 21. Juli folgen weitere Konzerte im Schlosspark. Weitergeführt wird auch das Sommerkino: Jeden Dienstagabend im Juli und August werden Filme unter freiem Himmel gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Herbst 2025 bis Sommer 2026 stehen Konzertzyklen auf dem Programm. Das „kleine Philharmonische“, Solistenkonzerte sowie Klassik-Café sind angekündigt. Drei ausgewählte Veranstaltungen werden im Schloss selbst stattfinden: ein K.u.K. Salonkonzert mit der Capella Paulana, das Kamingespräch mit Dominique Meyer sowie ein Adventkonzert mit Maddalena Del Gobbo.