Knochen aus 19. Jahrhundert landeten im Müll

Ein erschreckender Knochenfund im Abfall entpuppt sich als historisches Rätsel.

Anfang März wurden menschliche Knochen auf einer Müll-Umladestation in Pöchlarn entdeckt.. Sie waren in Kemmelbach (beide Bez. Melk) in einem Plastiksack entsorgt worden.

Grausige Art der Entdeckung

Mitarbeitern der Anlage rollte beim Ausleeren eines Müllcontainers plötzlich ein Schädelknochen entgegen. - Man glaubte zunächst einen Scherzartikel gefunden zu haben, was sich nach dem Fund weiterer Knochen als Fehleinschätzung erwies.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf, die nun zu Ende kamen: Eine Untersuchung durch einen Sachverständigen habe ergeben, dass die Knochen aus dem 19. Jahrhundert oder früher stammen, bestätigte die Staatsanwaltschaft St. Pölten am Donnerstag auf APA-Anfrage einen "NÖN"-Bericht. Wer die Gebeine im Wertstoffzentrum Kemmelbach entsorgt hatte, ist nicht bekannt