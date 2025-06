Ruheinsel auf der Donau: Dieses Boot lässt Sorgen verdampfen

TAIGA Spa bringt mit dem SAUNA Boot ein Erlebnis aufs Wasser, das Körper und Seele in Einklang bringt.

Die Donau glitzert im Sonnenlicht, während im Inneren des Bootes der Holzofen leise knistert und ein modernes Wellness-Wunder gemächlich über das Wasser gleitet. Das SAUNA Boat von TAIGA Spa bietet intensive Wärme durch einen traditionellen Ofen und einen freien Blick auf Wiens Skyline. Eine offene Terrasse mit Liegestühlen lädt zum Sonnen ein.

Mit dem SAUNA Boat Verein schafft der TAIGA Spa ab sofort ein erholsames neues Format der urbanen Erholung. © milisa.prod

Im Inneren erwartet die Gäste ein gemütlicher Teebereich mit Samowar. Die Bewegung des Wassers, die Hitze der Sauna und der weite Himmel verschmelzen zu einem Erlebnis, das tief unter die Haut geht. "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem wir unseren Gästen ein ganz besonderes Wohlfühl-Erlebnis bieten können“, sagt Elena Agafonova, Gründerin und Geschäftsführerin von TAIGA Spa.

Spa-Erlebnis auf der Donau

Hinter dem Konzept steckt mehr als heiße Luft. Das SAUNA Boat bietet neben klassischen Saunagängen auch Veranstaltungen, Wellness-Workshops und Yoga-Einheiten. Wer bei Sonnenaufgang zum Ritual "SUNRISE on SAUNA Boat" erscheint, startet mit Yoga, einem Aufguss und einem Sprung in die Donau in den Tag. "Die Kombination aus Natur, Komfort und der einmaligen Aussicht auf die Donau schafft eine einzigartige Atmosphäre", erklärt Elena Agafonova.

Auch traditionelle Elemente finden Platz. Eine dampfende Badebesenmassage und wohltuende Öle sorgen für eine Erfahrung, die berührt. Gerade im Sommer entfalten die Kräuter und Essenzen ihre volle Kraft, wenn die Haut besonders aufnahmefähig ist.