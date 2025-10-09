Schönbrunn-Pandas haben neue namhafte Paten

Wie der Flughafen Wien-Schwechat, die Airline Hainan und der Tiergarten Schönbrunn bekannt gegeben haben, erhalten die zwei Großen Pandas Lan Yun und He Feng im Zoo zwei neue Paten.

Die beiden Pandas sind seit April 2025 im Tiergarten Schönbrunn, als Teil der 20 Jahre andauernden Forschungskooperation mit der China Wildlife Conservation Association (CWCA). Ein Privileg, das nicht viele Zoos weltweit erhalten.

Um die Kooperation mit China, genauer gesagt mit der Heimat der Großen Pandas Chengdu, weiter zu stärken, wurde nun von Hainan Airlines und dem Flughafen Wien eine Patenschaft abgeschlossen. Neben den zwei Tieren, wird auch das internationale Artenschutzprogramm unterstützt.

Pandas stehen für "Notwendigkeit globaler Schutzmaßnahmen"

"Große Pandas begeistern Menschen weltweit - und stehen wie kaum ein anderes Tier für die Notwendigkeit globaler Schutzmaßnahmen. Dass sich mit dem Flughafen Wien und Hainan Airlines zwei so starke Partner für unser Panda-Projekt engagieren, zeigt, wie vielfältig gelebter Artenschutz sein kann", so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

© Flughafen Wien

Zur Feier der Verkündung werden auch zwei Flugtickets nach Chengdu verlost, inklusive Hotel-Aufenthalt und Besuch der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Aber auch Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn.