Schon wieder Betrug! Polizei sucht weitere Opfer von doppeltem Lotto-Millionär

Nach zwei Lotto-Gewinnen und einer Haft wegen Betruges, wurde der Niederösterreicher schon wieder festgenommen.

Dieser Mann lernt nichts aus seinen Fehlern! Denn schon wieder steht der Niederösterreicher (54) im Verdacht, mindestens drei Opfer (weitere werden noch gesucht) um rund 100.000 Euro betrogen zu haben. Bekannt ist der Beschuldigte aber nicht nur für seine Taten. Zwei Mal hatte der 54-Jährige bereits im Lotto gewonnen und damit rund 5 Millionen Euro legal in seine Tasche stecken können.

Er hat das Vermögen verzockt. Und nicht nur das: Wegen seiner schweren Spielsucht soll er laut Anklageschrift gutgläubige Anleger um weitere 4,5 Millionen Euro betrogen ­haben. Alles in den noblen Spielbanken verjubelt.

© LPD NÖ ×

Doch dies schien dem krankhaften Spieler, der mit einer österreichischen Wintersport-Legende verheiratet war und sich dadurch in die Promi-Szene einschmuggeln konnte, nicht genug zu sein. Denn sein Vermögen hatte er wegen seiner Spielsucht schnell verzockt.

Saß schon in Haft

Der bereits einschlägig Vorbestrafte - er saß schon wegen Betruges in Haft, weil er gutgläubige Anleger um 4,5 Millionen Euro betrogen hat - versuchte erneut sein Glück bei reichen Bekannten und lieh sich Geld aus mit dem Versprechen, durch den Handel mit Schweißgeräten hohe Renditen zu erwirtschaften. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei in Krems an der Donau, konnte der Beschuldigte ausgeforscht und am 5. Juni vorläufig festgenommen werden.

Bei seinen Einvernahmen zeigte er sich teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der 54-Jährige in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Außerdem wurde die Veröffentlichung der beigefügten Lichtbilder des Beschuldigten angeordnet.

Denn es könnte noch weitere Opfer des Betrügers geben. Diese sollen mit den Ermittlern der Polizeiinspektion Krems unter der Telefonnummer 059133-3440 in Kontakt zu treten.