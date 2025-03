Schwedin mit 20 Kilo Cannabis am Flughafen geschnappt

Die 22-jährige Schwedin wurde von den österreichischen Behörden vor ihrem Weiterflug nach Frankfurt festgenommen.

Schwechat. Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) haben am Dienstag auf dem Flughafen Wien 20 Kilo Cannabiskraut in einem Reisekoffer sichergestellt. Das Gepäckstück war in Bangkok eingecheckt worden und sollte nach Frankfurt transportiert werden. Eine 22-jährige schwedische Staatsbürgerin wurde am Gate zu ihrem Weiterflug in die Main-Metropole festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Grenzpolizisten hatte den Koffer bei Gepäckkontrollen entdeckt. Die junge Schwedin wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.