Selbst Bürgermeister Ludwig 'verspottet' Rathaus-Christbaum

Weihnachtsgeschenk-Tipps von Manuka Health Weihnachten steht vor der Tür, was bedeutet, es ist an der Zeit, sich zu überlegen, was man seinen Liebsten dieses Jahr schenken könnte. Wie wäre es mit einem täglichen Löffel Wohlgefühl, einem Glas Selbstfürsorge, einem natürlichen Genuss-Ritual und etwas Wertvollem aus der Natur Neuseelands?