Serienkiller von Wien: Festnahme nach Tipp von ÖSTERREICH-Reporter

Unserem eifrigen Mitarbeiter und Betreiber der Homepage Viyana Manset Haber gebührt großer Dank.

Wien. Polizeipräsident Gerhard Pürstl unterstrich das gute Verhältnis zwischen Polizei und Journalisten, das zur Aufklärung des Falles beigetragen hat. ÖSTERREICH erklärt gerne, was vor Ort in der Stammersdorfer Straße passierte, wo Sonntagabend noch ein ORF-Team und Yasin Sahin von ÖSTERREICH bis in die Abendstunden ausharrten.

Während den einen schon eine seltsame Gestalt aufgefallen war, die an Fenstern und Türen ­herumrüttelte, bemerkte unser Mitarbeiter im Garten des Nachbarhauses der überfallenen Familie jemanden herumlungern – was er sofort den vor Ort anwesenden Polizisten vermeldete, die ihn ordnungsgemäß nach Personalien, Absichten und Beruf befragten. Gemeinsam gingen sie zur angegeben Stelle, wo aber niemand mehr anzutreffen war – als ihnen auf dem Rückweg am Gehsteig eine schwankende Person entgegenkam. „Ich glaub, das ist er“, deutete Yasin.

Der Rest ist Kriminal­geschichte – die gesuchte Gestalt war im Netz. Der Horror hatte ein Ende.