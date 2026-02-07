Sex-Arbeiterin entführt - Junge Frau (21) aus Auto befreit

Ein dramatischer Entführungsfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Wien.

In der Nacht auf Samstag brachte ein 39-jähriger Mann eine 21-jährige Sexarbeiterin zu einem vermeintlichen Kunden. An der Adresse in der Tichtelgasse im Bezirk Meidling angekommen, sollen sich zumindest drei Personen dem Pkw genähert und den 39-jährigen Lenker mit Pfefferspray attackiert und zeitgleich die 21-Jährige aus dem Fahrzeug gezerrt und in einen anderen Pkw gesetzt haben.

Anschließend fuhren die Tatverdächtigen mit der Frau auf die A4 in Richtung Fischamend. Nach Angaben der 21-Jährigen bestand der Verdacht, dass sie gegen ihren Willen in ihre Heimat nach Rumänien verbracht werden sollte, wo sie zuvor unter anderem von Familienangehörigen zur Ausübung der Prostitution gezwungen worden sein soll.

Schwester festgenommen

Zwischenzeitlich gelang es dem 39-Jährigen, die Betreiberin des Laufhauses zu verständigen, in dem die 21-Jährige eingemietet war. Diese verständigte umgehend den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte dazu, dass Polizisten der Polizeiinspektion Schwechat den Pkw auf der A4 anhielten und die Frau aus dem Fahrzeug befreien konnten.

Die drei mutmaßlichen Täter, ein 18-jähriger und ein 27-jähriger Mann sowie eine 25-jährige Frau, alle rumänische Staatsangehörige, wurden festgenommen. Bei der 25-Jährigen handelt es sich um die Schwester des Opfers. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese sind im Gange.