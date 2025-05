Shopping-Mall Huma Eleven sucht die coolsten Papas

Action pur am Vatertag: Hollywood-Stuntman Joe Tödteling kommt in den Huma Eleven in Wien 11 und lädt zur Challenge am 7. Juni. Zu gewinnen gibt’s Zehner-Gutscheine.

Hollywood-Stuntman Joe Tödtlingkommt ins Simmeringer Shopping-Center Huma Eleven. © Thomas Weilguny × Wo sind die coolsten und sportlichsten Papas? Am Samstag, 7. Juni von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich das das Einkaufscenter Huma Eleven in eine sportliche Challenge-Zone: Stuntman Joe Tödtling, bekannt als „Burning Joe“, baut einen Parcours auf, der Geschicklichkeit und Tempo verlangt. Wer ihn in der vorgegebenen Zeit meistert, wird mit einem „Zehner“-Shopping-Gutschein im Wert von 10 Euro belohnt und nimmt am großen Vatertags-Gewinnspiel teil. Der Hauptpreis: ein exklusives Action-Fotoshooting! Über Joe Tödtling: Joe Tödtling, auch bekannt als „Burning Joe“, ist Profi-Stuntman mit sechs Weltrekorden im Bereich Feuerstunts. Er hat bereits bei über 170 Filmproduktionen mitgewirkt und ist in weltbekannten Shows und auf großen Bühnen aufgetreten. Aktuell ist er als Stuntdouble von Benicio del Toro im neuen Wes Anderson-Film zu sehen.