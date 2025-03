Sieben Listen im Rennen um die Wien-Wahl im April

Für die Wien-Wahl am 27. April stehen jetzt alle Kandidaten fest. Insgesamt finden sich sieben Parteien auf dem Stimmzettel.

Die Einreichfrist für die Wahlvorschläge zur Wiener Gemeinderatswahl am 27. April ist abgeschlossen. Insgesamt treten sieben Parteien und Listen an. Neben den bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos und FPÖ reichten auch "KPÖ und LINKS" ihre gemeinsame Liste ein, ebenso wie das "Team HC Strache". Sie alle brachten die nötigen Unterschriften bis zum letzten Tag ein.

Die bei den Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen 2020 in den Gemeinderat bzw. in die jeweilige Bezirksvertretung gewählten Parteien mussten für die Wien-Wahl 2025 keine Unterstützungserklärungen einbringen. Durch das Einbringen von genügend Unterstützungserklärungen - auf Gemeinderatsebene 100 pro Kreiswahlvorschlag, auf Bezirksebene 50 pro Bezirkswahlvorschlag - sind noch die oben genannten weiteren wahlwerbenden Parteien dazugekommen.

Zusätzlich zu den sieben wienweiten Kandidaturen gibt es drei Listen, die nur in bestimmten Wahlkreisen antreten. "SÖZ" (Soziales Österreich der Zukunft) tritt in allen Wahlkreisen außer Innen-West (bestehend aus den Bezirken 7, 8 und 9), Hietzing und Döbling an. Die Liste "PRO 23" kandidiert nur im Bezirk Liesing, während "HERZ" einzig im Wahlkreis Favoriten vertreten ist.