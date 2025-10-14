Alles zu oe24VIP
Simmering bekommt neue moderne Schwimmhalle
Simmering bekommt neue moderne Schwimmhalle

14.10.25, 13:36
Ab 28. Oktober bekommt das Simmeringer Bad eine neu gebaute, allen modernen Standards angepasste Schwimmhalle. Im Zuge des Baus wurde das Simmeringer Bad auch stellenweise mit saniert.

"So sieht klimafreundliches Schwimmen aus", so nennt es Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. Und weiter: "Die neue Halle in Simmering bietet nun mehr Platz für Schwimmbegeisterte und leistet dank ihrer umweltfreundlichen Bauweise einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und damit zum Erhalt unserer Lebensqualität.“

Neue Photovoltaikanlage

Für das 25 x 12,5 Meter große Sportbecken wurde "modernste Badewassertechnik" verwendet, wie es in der Aussendung heißt. Die Fassade und das Dach wurden begrünt und eine Photovoltaikanlage produziert mit 100 kWp einen Teil des Strombedarfs.

Die Nebeneinrichtungen wie Umkleidekabinen und Sanitärräume wurden an das bestehende Gebäude via zwei Verbindungsbrücken angebunden. Dort befindet sich auch der barrierefreie Zugang zu beiden Hallen.

Zusätzliche Schwimmzeit in beiden Hallen

Auch wenn der offene Betrieb erst am 28. Oktober startet, können Schulen und Schwimmvereine das neue Becken schon jetzt nutzen. Generell erhalten sie drei zusätzliche Trainingsblöcke, der Öffentlichkeit steht die Halle jeweils am Sonntag zur Verfügung.

Jeden Montag von 11:00 bis 21:00 Uhr ist Bahnenschwimmzeit für Sportbegeisterte und in der bestehenden Halle des Simmeringer Bads werden am Vormittag und Abend zusätzliche Schwimmzeiten zur Verfügung gestellt.

