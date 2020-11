Skandal um Punsch-Stände trotz Lockdown

Trotz Lockdown drängen sich Menschenmassen vor den Punschständen.

Die weihnachtliche Stimmung und vor allem den Punsch wollen sich die Wiener offenbar nicht nehmen lassen. Wie am vergangen Weekend pilgerten sie auch am ersten Adventswochenende zahlreich zu den Punschständen in der City.Bei einem Lokalaugenschein im Museumsquartier fiel auf, dass enorm viele Menschenmassen unterwegs waren.Auch beim Meinl am Graben ein ähnliches Bild. Zig Besucher standen in Reih und Glied in der Warteschlange, um einen Becher Punsch oder Glühwein zu bekommen. Aber ist das im Lockdown überhaupt erlaubt?