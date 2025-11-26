So gut wie ausgebucht: Advent bringt volle Hotels in Wien

Der Advent bringt Wien volle Gästebücher und zufriedene Hotelbetreiber. Vor allem internationale Reisende nutzen die Wochenenden für einen Besuch. Die wirtschaftliche Bedeutung der Weihnachtszeit wächst Jahr für Jahr.

Die Weihnachtszeit ist nicht nur für die Wienerinnen und Wiener eine beliebte Zeit, sondern auch für den Tourismus ein Höhepunkt. Die Buchungslage in den Hotels ist sehr gut und liegt sogar etwas über dem Vorjahr. An den Adventwochenenden bis zum 24. Dezember sind die Betten der Stadt nahezu restlos vergeben. Gäste aus aller Welt buchen frühzeitig, und das quer durch alle Hotelkategorien. "Advent in Wien spricht alle Typen von Reisenden an. Es kommen junge Leute, die einfachere Hotels buchen, genauso wie Luxus-Urlauber, die sich in den besten Zimmern der Stadt einmieten. Der Advent ist Hochsaison für alle Wiener Hotels", so Felix Neutatz, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien.

Klassischer Wiener Touristen-Mix

Die Hotels spüren besonders deutlich, dass viele Gäste bereits am Donnerstag anreisen. "Ich gehe davon aus, dass die Hotels voll sein werden. Wobei immer mehr der Wochenend-Gäste bereits am Donnerstag anreisen, was für uns als Hotels natürlich gut ist. Gerade weil im Dezember die Geschäftsreisen traditionell zurück gehen", so Neutatz. Der vormals schwache November hat sich durch den Boom der Adventmärkte zu einer starken Buchungszeit entwickelt.

Die Besucherinnen und Besucher kommen aus Übersee und aus ganz Europa. "Eigentlich der klassische Wiener Touristen-Mix. Amerikaner, Gäste aus Deutschland und der Schweiz und dann aus dem Rest Europas", so Neutatz. Die Branche profitiert nicht nur von der guten Auslastung, sondern auch von stabilen Preisen. "Durch die hohe Nachfrage sind auch die lukrierten Zimmerpreise für die Hotels in Ordnung, was gerade jetzt zu Jahresende wichtig ist, um 2025 gut abschließen zu können", betont Neutatz. Für Wiens Hotellerie ist die Adventzeit mittlerweile eine der wichtigsten Perioden im Jahr.