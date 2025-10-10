Spektakuläres Event: Auhof Center bekommt Peek & Cloppenburg

Der Moderiese Peek & Cloppenburg bekommt eine enorme Verkaufsfläche im Wiener Auhof Center und zelebriert das mit drei Tagen Party (16. bis 18. Oktober), besonderen Angeboten und Beratung durch Modeexperten.

An den wichtigsten Einkaufsmeilen in Wien, wie Mariahilfer Straße oder im Donauzentrum, ist Peek & Cloppenburg bereits vertreten. Daher darf ein Store im Auhof Center natürlich nicht fehlen.

Auf einer riesigen Verkaufsfläche werden wie gewohnt sorgfältig kuratierte Modemarken wie Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger oder Boss Black zur Verfügung gestellt. Hier ist für jeden Anlass etwas dabei.

© Robert Tober

Und weil eine Eröffnung gefeiert werden muss, laden Auhof Center und Peek & Cloppenburg vom 16. bis zum 18. Oktober ein. Mit dabei sind Live-Musik, spezielle und attraktive Aktionen und darüber hinaus -20 Prozent auf ein Lieblingsteil!

Vier weitere Neueröffnungen obendrein

Wer eine Insider-Kundenkarte besitzt, der darf sich darüber hinaus auch auf kostenloses Personal Shopping freuen. Ein erfahrener Modeexperte steht dabei mit individueller Beratung zur Seite.

Zudem bekommt das Auhof Center auch ein paar weitere neue Gesichter, denn auch Regina Schuhe, Pandora, Scotch & Soda sowie Raiffeisen Wien eröffnen zur selben Zeit neu.