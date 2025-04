Sperre auf neuer Weststrecke ab 12. Mai

Nach der Unwetterkatastrophe 2024 wird die neue Weststrecke im Bereich Tullnerfeld für Reparaturarbeiten und den Rückbau der Provisorien gesperrt. Daher kommt es von 12. Mai bis 5. Juni 2025 zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr sowie zu Änderungen beim eingesetzten Wagenmaterial.

Die Weststrecke, Hauptverkehrsader im österreichischen Bahnnetz, wird ab 12. Mai zwischen Wien und St. Pölten gesperrt, ebenso wie der Lainzer Tunnel innerhalb Wiens. Die Reparaturarbeiten, welche durch die Unwetterkatastrophe im Herbst 2024 nötig wurden, sind bis 5. Juni angesetzt.

In dieser Zeit kommt es zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr, wobei die ÖBB ein angepasstes Mobilitätsangebot mit umfangreichem Ersatzverkehr anbietet. Die aktuellen Fahrpläne sind im ÖBB Scotty und unter Bauarbeiten Weststrecke - ÖBB abrufbar.

Auswirkungen auf Fern- und Nahverkehr

Aufgrund der Sperre im Bereich Tullnerfeld wird der Fernverkehr über die alte Weststrecke durch den Wienerwald umgeleitet. Für Fahrgäste verändert sich dadurch die Reisezeit, sie müssen künftig rund 30 Minuten mehr Fahrzeit zwischen Wien und St. Pölten einplanen. Dadurch verändern sich auch die Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten in Wien - der Halt im Bahnhof Tullnerfeld entfällt zur Gänze. Direktverbindungen entlang der Südstrecke von Graz Hbf. zum Flughafen Wien werden für die Dauer der Sperre nicht angeboten, es ist ein Umstieg in Wien Hbf. notwendig.

Im Nahverkehr werden die Verbindungen teils neu geordnet. Im Zuge der Umleitung von Fern- und Güterverkehr über Alternativstrecken (alte Weststrecke, Tullnerfelderbahn, Verbindungsbahn) sind Einschränkungen unvermeidlich. Die gute Nachricht: Bei den Zügen der Linien S40, REX4, REX41 und REX51 wird die Sitzplatzkapazität deutlich erhöht.

Farbsystem für Ersatzbusse

Auf den Linien S80, S50, CJX5, REX50, REX51, R40, S40, S4 kommt es zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen sowie teilweise Schienenersatzverkehr. Für Fahrgäste steht ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zur Verfügung, die SEV-Linien sind mittels Farbleitsystem gekennzeichnet.

Blaue Linie: Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wien Hütteldorf und Eichgraben-Altlengbach/Neulengbach. Speziell für Schüler:innen fahren einzelne Züge der Linie S50 in den Morgenstunden zwischen Wien Westbahnhof – Rekawinkel in beide Richtungen. Aufgrund der Umleitung von Zügen über die alte Weststrecke sind keine zusätzlichen Züge im Nahverkehr möglich.

Als temporärer Ersatz für den CJX5 fahren Direktbusse Wien Hütteldorf – Tullnerfeld in beide Richtungen. In Tullnerfeld stehen Fahrgästen weiters die Busse des Schienenersatzverkehrs (rote und gelbe Linie) bis St. Pölten bzw. Tulln a. d. Donau Bahnhof zur Verfügung. Von Tulln a. d. Donau Bahnhof ist der Wiener Franz-Josefs-Bahnhof mit dem Zug (REX4, REX41) in weniger als einer halben Stunde erreichbar. Rote Linie : Schienenersatzverkehr mit Bussen Tulln a. d. Donau – Tullnerfeld – St. Pölten Hbf als Direktbus.

: Schienenersatzverkehr mit Bussen Tulln a. d. Donau – Tullnerfeld – St. Pölten Hbf als Direktbus. Gelbe Linie: Als Ersatz für die Linie S40 von Tulln a. d. Donau über Traismauer nach St. Pölten Hbf fahren Busse.

Kein Schienenersatzverkehr

Auf folgenden Linien wird kein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten werden:

S80, REX50, R40, S4 zwischen Absdorf-Hippersdorf und Tullnerfeld und S50 zwischen Wien Westbahnhof – Wien Hütteldorf.

Fahrgäste der Linien S80 (Wien Hütteldorf – Wien Hbf) sowie S50 und REX50 (Wien Hütteldorf – Wien Westbahnhof) können das Angebot der Wiener Linien nutzen.

Als Ersatz für die Züge der Linie R40 (Wien Franz-Josefs-Bahnhof – St. Andrä-Wördern) stehen die Züge der Linie S40 zwischen Wien und Tulln a. d. Donau zur Verfügung.

Umstieg auf Wiener Linien

Im Abschnitt Wien Hütteldorf – Wien Westbahnhof (S50, REX50) werden gültige ÖBB-Tickets in beiden Richtungen von den Wiener Linien wie folgt anerkannt:

U4: Wien Hütteldorf – Längenfeldgasse – Margaretengürtel

U6: Wien Westbahnhof – Längenfeldgasse – Wien Meidling

U3: Wien Westbahnhof – Wien Ottakring (weiter mit S45 nach/von Wien Hütteldorf)

Weiters können Fahrgäste als Ersatz für die Züge der Linie S80 auf der Relation Wien Hütteldorf – Wien Hbf auf die Wiener Linien ausweichen. Gültige ÖBB-Tickets werden auf den Linien U4 und U6, auf der Fahrt zwischen Wien Hütteldorf und Wien Meidling mit Umstieg in der Station Längenfeldgasse, in beide Richtungen von den Wiener Linien anerkannt. Weiters stehen folgende Straßenbahn-Linien zur Auswahl:

Linie 6: Burggasse-Stadthalle – Wien Westbahnhof – Margaretengürtel – Wien Matzleinsdorfer Platz

Linie 18: Burggasse-Stadthalle – Wien Westbahnhof – Margaretengürtel – Wien Matzleinsdorfer Platz – Wien Hbf

ÖBB investieren in Hochwasserschutz

Im Rahmen der Streckensperre wird ein Bündel an Maßnahmen in den Bereichen Atzenbrugger Tunnel, Bahnhof Tullnerfeld sowie Lainzer Tunnel inklusive Weichenhalle Hadersdorf rasch und ohne längerfristige Beeinträchtigungen für den Zugverkehr umgesetzt. Die Weststrecke wird nach Ende der Sperre resilienter als je zuvor sein– auch für die neuen Herausforderungen des Klimawandels. Ab 06. Juni 2025 fahren die Züge wieder mit Höchstgeschwindigkeit 230 km/h gemäß Jahresfahrplan.

Beim zuletzt schwer von Hochwasser betroffenen Atzenbrugger Tunnel werden provisorische Lösungen rückgebaut und durch neue Komponenten ersetzt. Zusätzlich werden mobile Hochwasserschutz-Elemente zur Abschottung des Tunnels eingebaut und für den Ernstfall getestet. Während der Sperre werden der Unter- und Oberbau der Weststrecke im unterspülten Bereich nahe des Flusses Perschling erneuert.

Auch der stark in Mitleidenschaft gezogene Bahnhof Tullnerfeld wird hochwassergeschützt: Dafür werden etwa Leitungen und Verteiler der Haustechnik (Elektro, Heizung, Lüftung) höhergesetzt, um sie zukünftig besser vor Überschwemmungen zu schützen. Um die Sperre optimal auszunutzen, werden auch die Bahnsteige des Bahnhofes verlängert. Damit können dort künftig längere Züge halten.

Weitere Arbeiten

Während der Sperre wird auch am Lainzer Tunnel gearbeitet. Nach dem 1.000-jährlichen Hochwasser am Wienfluss müssen im Bereich Portal Unter Purkersdorf und im Tunnel selbst Arbeiten stattfinden, die nicht während des laufenden Betriebs durchgeführt werden können. Es werden Kabeldurchführungen abgedichtet sowie sicherungstechnische Anlagen erneuert. Zusätzlich werden Elemente der Stromversorgung – wie Verteilerkästen – in höhere Positionen entlang der Wände verlegt.

In der Weichenhalle Hadersdorf werden Oberbau, Weichen und Gleise ausgetauscht. Zusätzlich wird die Tunnelfunkanlage modernisiert und erweitert. Ebenfalls werden die Liftsprechstellen in den Aufzügen der Notausstiege fit für die Bahn-Zukunft.