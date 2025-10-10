Sperren für Autos und Öffis: Großdemo in der Wiener City

Am Freitag, 10. Oktober, kommt es ab Nachmittag zu Teilsperren am Ring und dem Franz-Josefs-Kai. Fridays For Future (FFF) plant eine groß angelegte Demonstration gegen das neue Klimagesetz.

Dagegen soll nun wöchentlich protestiert werden, Startschuss ist nun der 10. Oktober. Getroffen wird sich zuerst um 14:30 Uhr in Wien Mitte Landstraße, ehe es 30 Minuten später los geht. Auf den Weg macht sich die Demo dann um 15:30 Uhr, quer durch die Innenstadt, ehe die Abschlusskundgebung um 17:30 Uhr am Maria-Theresien-Platz stattfindet.

Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von der Marxerbrücke über die Ringstraße sowie den Franz-Josefs-Kai, Schottenring und die Schottengasse bis zum Sigmund-Freud-Park ist mit Straßensperren zu rechnen. Mit Staus gerechnet wird indes auf den ungesperrten Abschnitten des Rings, am Schwarzenbergplatz, auf der Roßauer Lände, auf der Oberen und der Unteren Donaustraße sowie Praterstraße.

Auch Öffis müssen warten

Auch die Wiener Linien kündigten partielle Sperren bei den Linien D, O, 1, 2 und 71 an, je nachdem, wo die Polizei Bereiche sperrt. Daher soll auf Durchsagen und die WienMobil-App geachtet werden, da spontan auf Sperren reagiert wird.

"Die Klimakrise zeigt sich mit voller Wucht. Doch statt uns zu schützen, handelt unser Klimaminister, als würde niemand hinsehen. Der Entwurf eines Klimagesetzes ist da, doch der Klimaschutz fehlt", schoss FFF gegen Norbert Totschnig (ÖVP).