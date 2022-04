SPÖ feiert heute 132. Tag der Arbeit

Nach zwei Jahren Pause findet der traditionelle Mai-Aufmarsch ab 7.30 Uhr statt.

Wien. Der traditionelle Mai-Aufmarsch der SPÖ Wien findet heute wie gewohnt statt. Nach zwei Jahren Pause versammeln sich die Sozialdemokraten erstmals wieder ohne Beschränkungen am 1. Mai am Wiener Rathausplatz.

Motto. Das Motto des heurigen Aufmarsches lautet „Entschlossen den Wiener Weg gehen“. Im ­Fokus stehen Einkommens­gerechtigkeit, faire Arbeits­bedingungen, soziale Gerechtigkeit und Umverteilung.

Start. Bereits um 7.30 Uhr früh marschieren die ersten Bezirksparteien in Richtung Rathaus oder reisen mit dem Bus an. Die eigentliche Kundgebung soll ab 9 Uhr abgehalten werden. Das Abschlussevent findet wie üblich am späten Vormittag vor dem Rathaus statt – nachdem die Delegationen aus einzelnen Bezirken im Sternmarsch in die Innenstadt gewandert sind. Die Polizei rechnet mit „ungefähr 10.000 Teilnehmern“.

Keine Maskenpflicht, verteilt werden sie dennoch

Neben Bezirksparteien treffen auch befreundete Organisationen vor dem Rathaus ein. Maskenpflicht gibt es keine. Rote Masken werden dennoch verteilt, da bei der Schlusskundgebung viele Menschen aufeinandertreffen, kündigte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak an.

Programm. Auf dem Programm stehen Reden von AK-Präsidentin Renate Anderl, der Wiener SPÖ-Frauenchefin Marina Hanke, von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig sowie von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Mercato Rosso. Vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße findet der Mercato Rosso statt, wo Musik, Kulinarik und Kinderprogramm auf die Besucher warten.

Ursprung. Der 1. Mai wird heuer zum 132. Mal zele­briert. Seinen Ursprung hat er in den Vereinigten Staaten von Amerika: Der Tag der Arbeit geht auf das sogenannte Haymarket Massacre von Chicago zurück. Am 1. Mai 1886 gingen 400.000 Arbeiter, die für die Einführung des Achtstundentages kämpften, auf die Straßen – es endete in einem Blutbad.