Sport Arena Wien öffnet ihre Pforten

Die Sport Arena Wien auf dem ehemaligen Standort des Ferry-Dusika-Stadions in Leopoldstadt ist fertig. Seit Kurzem läuft dort der Probebetrieb, am Samstag, 6. September, gibt es die offizielle Eröffnung bei freiem Eintritt - mit reichlich Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Am Gelände des ehemaligen Ferry-Dusika-Stadions ist die Sport Arena Wien nach jahrelangen Bauarbeiten errichtet worden. Am 6. September gibt es jetzt ein großes Eröffnungsfest für alle Interessierten von 10.00 bis 17.00 Uhr mit Sport, Unterhaltung und Musik – alles bei freiem Eintritt.

Große Eröffnungsfeier

In den vergangenen Wochen trainierten in der Leopoldstadt schon die verschiedensten Vereine und testeten die neue Halle. Insgesamt können dort künftig rund 20 verschiedene Sportarten trainiert und ausgeübt werden.

Stadt Wien Arena © Stadt Wien Arena

Die Sport Arena Wien bietet über 13.000 Quadratmeter Sportfläche, verteilt auf drei unabhängig nutzbare Hallen. Dank flexibler Tribünenelemente kann die Ballsporthalle sowohl für tägliche Trainingseinheiten als auch für Wettbewerbe genutzt werden.

Neben Sportarten wie Turnen und Leichtathletik werden auch Handball, Volleyball, Fußball, Basketball, Badminton und Floorball auf Vereinsebene gespielt. Dazu kommen Angebote für verschiedene Kraft- und Kampfsportarten sowie für Yoga, Zumba oder Cheerleading genauso wie für Kinderturnen und Gesundheitssport.

Baukosten von 133 Millionen Euro

Die Arena im "Zweiten" (1020 Wien, Stephanie-Endres-Straße 3) verfügt über Platz für bis zu 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Durch den Neubau steigt die jährliche Nutzungszeit für Schulen, Kindergärten und Sportvereine von 8.600 auf rund 38.000 Stunden, hieß es bei der Stadt Wien. 133 Millionen Euro hat die Errichtung der Sport Arena Wien gekostet.

Die Location ist barrierefrei und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (zum Beispiel U2-Station Stadion). Kostenpflichtige Pkw-Parkplätze gibt es im Stadion Center, gleich gegenüber der Sport Arena Wien.

Vielfältiges Eröffnungsprogramm

In den Ballsporthallen können Besucher ihre sportlichen Fähigkeiten erproben, zum Beispiel beim Badminton-Anfängertraining, beim Floorball-Schusstraining, beim Basketball-Dribbling oder beim Handball-Zielwerfen mit Wurfgeschwindigkeitsmessung. In den Bewegungsräumen können Besucher Yoga, Rückentraining, Ringen, Boxen oder Kendo ausprobieren.

Outdoor laden ein Kletterturm, eine Handball-Zielschusswand, Riesendarts, eine Basketballwand sowie ein Special Olympics-Erlebnisbereich zur sportlichen Betätigung ein. Es gibt Gewinnspiele, Sportler vor Ort, ein vielfältiges gastronomisches Angebot, Kinderschminken sowie ein buntes Bühnenprogramm mit DJ, Moderation und Showtrainings. Auch eine kleine Ausstellung rund um die Errichtung der Sport Arena Wien wird zu sehen sein.

Nichts wie hin also, zum Eröffnungsfest der neuen Sport Arena Wien am Samstag, 6. September, 10-17 Uhr, mit Mitmachstationen, Bühnenprogramm, Musik und kulinarischen Angeboten.