Stadt Wien sucht wieder Lehrlinge
Bewerbung läuft

Stadt Wien sucht wieder Lehrlinge

29.09.25, 11:48
Am 1. Oktober startet die Bewerbungsfrist der Stadt Wien, sie sucht nämlich wieder im großen Stil nach Lehrlingen. Das Spektrum der Möglichkeiten ist groß und reicht von Verwaltung über Gartenbau bis hin zu Webdesign.

Oktober ist der Start, bewerben können sich die Aspirantinnen und Aspiranten bis zum 31. Dezember 2025. Das Lehrlingsmanagement sammelt die Bewerbungen zuerst zentral, ehe sie in der Stadt verteilt werden.

"Die Berufe in der Wiener Stadtverwaltung sind so vielfältig wie unsere Stadt selbst – die Lehrlingsausbildung ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler: Denn es sind die Lehrlinge, die oft am allerlängsten für die Stadt arbeiten!", meint Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Breites Spektrum und prämiert

Die Vielzahl an gesuchten Jobs unterstreicht die Stadt in ihrer Aussendung, denn diese reicht von Verwaltungsassistenz über Informationstechnologie, Bautechnische Assistenz, Geoinformationstechnik, Facharbeit Gartenbau, Tischlerei, Elektrotechnik bis zu Grafik und Webdesign.

Außerdem betont man die Qualität der eigenen Ausbildung, indem man auf die Preise bei Lehrlings-Wettbewerben hinweist, so zum Beispiel die Landessiege beim Berufswettbewerb in den Bereichen Tischler oder Karosseriebautechniker.

Mehr Plätze für Lehrlinge braucht es ohnehin dringend, denn auf rund 5.300 Lehrstellensuchende kommen nur 800 offene Stellen.

