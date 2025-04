× Stars, Shopping und Spektakel: Das große Event im Auhof Center

Die Besucher des Einkaufszentrums Auhof Center dürfen sich am Donnerstag nicht nur exklusive Shopping-Highlights freuen, sondern auch auf die Verleihung des "Best of Vienna" Shopping Awards, prominente Gäste, exklusiven Präsentationen und eine gehörige Portion Unterhaltung.

Am Donnerstag wird das Auhof Center von 15 bis 18 Uhr zur angesagtesten Bühne der Stadt. Inmitten eines glanzvollen Rahmenprogramms wird um 15:50 Uhr der "Best of Vienna" Shopping Award verliehen. Die Bühne gehört aber nicht nur den angesagtesten Shops der Stadt, sondern auch den besten Köpfen der Stadt! Das Publikum darf such auf eine Live-Übertragung von "Fellner! LIVE" in Zusammenarbeit mit oe24.tv freuen. In der Talkrunde wird es politisch spannend: oe24-Chefredakteur Niki Fellner, Sebastian Bohrn Mena und Gerald Grosz diskutieren ab 16 Uhr über Themen, die die Nation bewegen. Und das alles hautnah – mitten im Shopping-Paradies. © Auhof Center × Spannendes Rahmenprogramm Los geht es aber bereits um 11 Uhr: Das Glücksrad wartet auf alle Besucher, die ihr Glück bei tollen Sofortgewinnen herausfordern möchten. Die Spannung steigt mit der offiziellen Eröffnung des Events um 15 Uhr, wenn Center-Manager Peter K. Schaider und die charmante Moderatorin Bianca Speck gemeinsam die neuesten Shops vorstellen. Weiter geht es um 15:20 Uhr mit Bühnenshows mit Kleider Bauer, Hämmerle, Tom Tailor sowie Präsentationen von Depot und Dan Küchen. Als krönender Abschluss wird nach der Award-Verleihung und den Live-Talk um 17 Uhr Gerda Rogers die Bühne betreten – ihre Sternstunden sind nicht nur für Horoskop-Fans ein Muss!